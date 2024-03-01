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Шмыгаль рассказал, когда начнется индексация пенсий

1 марта 2024 16:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Когда начнут индексацию пенсий в Украине — Шмыгаль рассказал детали.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет министров Украины начинает индексацию пенсий 1 марта, как и было заявлено ранее. Это третья индексация за время полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он пообещал, что в марте 2024 все украинские пенсионеры смогут получить увеличенные выплаты.

"В марте все наши пенсионеры получат увеличенные выплаты. Пенсии вырастут на 8%", — написал Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Скриншот: t.me/Denys_Smyhal

Индексация пенсий в Украине

С 1 марта в Украине повысят пенсии благодаря индексации почти на 8%. Она коснется 10,2 миллиона украинцев, а именно:

  • пенсионеров, которым назначена пенсия на общих основаниях — 9,5 млн человек;
  • бывших работников силовых ведомств — 596 тыс. человек;
  • граждан, получивших инвалидность из-за аварии на ЧАЭС — 97,8 тыс. человек.

Также индексацию пенсий ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления перенесли с 1 июля по 1 марта. Речь идет о 20,8 тыс. человек соответствующих категорий.

По подсчетам в правительстве, средний размер повышения составит 322 гривны. Максимальная сумма не может превышать 1,5 тысячи гривен. Ожидается, что средняя пенсия вырастет в итоге до 5,71 тыс. грн.

Что нужно знать

Напомним, что пенсионеры-переселенцы (ВПЛ), которые не успеют пройти процесс физической идентификации до 1 апреля, рискуют потерять пенсионные выплаты. Проведение верификации необходимо для того, чтобы государство могло убедиться, что пенсионные средства получает именно тот человек, которому они назначены.

Мы также сообщали о том, что Пенсионный фонд Украины предупредил о том, что мошенники пытаются выманить у пенсионеров банковские данные. Для прикрытия они устраивают "видеоидентификацию", которую необходимо пройти внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). 

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
выплаты
пенсии
деньги
пенсионеры
индексация

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