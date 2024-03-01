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Шмигаль розповів, коли розпочнеться індексація пенсій

1 березня 2024 16:26
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Ірина Шпак
редактор
Коли розпочнуть індексацію пенсій в Україні — Шмигаль розповів деталі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Кабінет міністрів України розпочинає індексацію пенсій 1 березня, як і було заявлено раніше. Це третя індексація за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він пообіцяв, що у березні 2024 року всі українські пенсіонери зможуть отримати збільшені виплати.

"У березні всі наші пенсіонери отримають збільшені виплати. Пенсії зростуть на 8%", — написав Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот: t.me/Denys_Smyhal

Індексація пенсій в Україні

З 1 березня в Україні підвищать пенсії завдяки індексації на майже 8%. Вона торкнеться 10,2 мільйона українців, а саме:

  • пенсіонерів, яким призначена пенсія на загальних підставах — 9,5 млн осіб;
  • колишніх працівників силових відомств — 596 тис. осіб;
  • громадян, які отримали інвалідність через аварію на ЧАЕС — 97,8 тис. осіб.

Також індексацію пенсій науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування перенесли з 1 липня на 1 березня. Йдеться про 20,8 тис. осіб відповідних категорій.

За підрахунками в уряді, середній розмір підвищення становитиме 322 гривні. Максимальна сума не може перевищувати 1,5 тис. грн. Очікується, що середня пенсія у підсумку зросте до 5,71 тис. грн.

Що треба знати

Нагадаємо, що пенсіонери-переселенці (ВПО), які не встигнуть пройти процес фізичної ідентифікації до 1 квітня, ризикують втратити пенсійні виплати. Проведення верифікації необхідне для того, щоб держава могла переконатися, що пенсійні кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

Ми також повідомляли про те, що Пенсійний фонд України попередив про те, що шахраї намагаються виманити у пенсіонерів банківські дані. Для прикриття вони влаштовують "відеоідентифікацію", яку необхідно пройти внутрішньо переміщеним особам (ВПО). 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
виплати
пенсії
гроші
пенсіонери
індексація

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