Работодателям повысят штрафы — когда именно и за какие правонарушения

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Согласно действующему законодательству Украины, работодатель, осуществляющий найм работников, обязан заключать трудовой договор и уплачивать налоги за каждого из них. В противном случае ему может быть начислен штраф. Сумма наказания в 2024 году за незадекларированный труд выросла.

О новых суммах штрафов рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

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Как вырастут штрафы

С начала января в Украине увеличились минимальная зарплата и прожиточный минимум, что привело к повышению других выплат и показателей, включая штрафы. Для расчета точной суммы наказания берут минимальную зарплату. Так как в 2024 году ее повышение состоится в два этапа, то соответственно размеры штрафов увеличатся.

За каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, работодателю выпишут штраф в 10-кратном размере "минималки". То есть с 1 января это 71 тысяча гривен, а уже в апреле сумма штрафа увеличится до 80 тыс. гривен. Для ФЛП-ов, являющихся плательщиками единого налога I-III групп, применяется предупреждение.

За что именно работодателю могут выписать штрафы:

за работника, с которым не заключен трудовой договор,

оформление работника на неполное рабочее время или нефиксированным графиком (указанном в договоре), выполняющим работу в течение всего рабочего дня

выплата зарплаты без уплаты налогов и единого социального взноса.

В ПФУ также напомнили, что юридические и физические лица — предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае совершения нарушений законодательства о труде, что предусмотрено ст. 265 КЗоТ.

Что еще нужно знать

Напомним, что в будущем украинцы, которые сейчас получают зарплату в конвертах, могут получить много проблем. Среди очевидных рисков — низкая пенсия.

Мы также писали о том, что в украинском правительстве в начале 2024 года был разработан и представлен проект нового Трудового кодекса. Его еще не зарегистрировали в парламенте, но некоторые нормы уже вызвали немало дискуссий в обществе.