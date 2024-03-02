Роботодавцям підвищать штрафи — коли саме та за які правопорушення

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Згідно з чинним законодавством України, роботодавець, який здійснює найм працівників, зобов'язаний укладати трудовий договір та сплачувати податки за кожного з них. У протилежному випадку йому може бути нарахований штраф. Сума покарання у 2024 році за незадекларовану працю зросла.

Про нові суми штрафів розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Луганській області.

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Як зростуть штрафи

З початку січня в Україні збільшилися мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, що призвело до підвищення інших виплат і показників, включно зі штрафами. Для розрахунку точної суми покарання беруть мінімальну зарплату. Оскільки в 2024 році її підвищення відбудеться в два етапи, то відповідно розміри штрафів збільшаться.

За кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, роботодавцю випишуть штраф у 10 кратному розмірі "мінімалки". Тобто, з 1 січня це 71 тисяча гривень, а вже у квітні сума штрафу збільшиться до 80 тис. гривень. Для ФОП-ів, які є платниками єдиного податку І-ІІІ груп, застосовується попередження.

За що саме роботодавцю можуть виписати штрафи:

за працівника, з яким не укладено трудового договору,

оформлення працівника на неповний робочий час або нефіксованим графіком (вказаному в договорі), який виконує роботу протягом всього робочого дня

виплата зарплати без сплати податків та єдиного соціального внеску.

У ПФУ також нагадали, що юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі вчинення порушень законодавства про працю, що передбачено ст. 265 КЗпП.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у майбутньому українці, які зараз отримують зарплату "в конвертах", можуть отримати багато проблем. Серед очевидних ризиків — низька пенсія.

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