В Швеции приняли постановление о специальных экспортных кредитных гарантиях для Украины

Митинг в поддержку Украины в Швеции. Фото: Unplash

Правительство Швеции приняло постановление о специальных экспортных кредитных гарантиях для Украины, а также открывает офис торгового секретаря в Киеве. Уже с 1 апреля 2024 экспортеры смогут подать заявки на гарантии экспортного кредита в Экспортно-кредитный совет (EKN).

Об этом сообщает прессслужба EKN.

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Подробнее о новом постановлении

По словам министра помощи и внешней торговли Швеции Йохана Форсселла, благодаря этим гарантиям и открытию офиса в Киеве шведским компаниям будет легче инвестировать в Украину.

"Это также конкретный пример того, как правительство работает над усилением синергии между помощью, торговлей и продвижением бизнеса. Это большой и важный шаг для того, чтобы Швеция могла внести лучший вклад в содействие торговле и инвестициям в развитие Украины", — добавил он.

Это означает улучшение возможностей для экспорта товаров первой потребности в Украину, что, безусловно, будет способствовать экономическому развитию и восстановлению нашей страны.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце февраля 2024 февраля "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производителем. Соглашение поможет улучшить обеспечение и боеспособность Вооруженных сил Украины.

Мы также писали о том, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.