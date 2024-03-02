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Швеція надає Україні спеціальні експортні кредитні гарантії — що це означає

2 березня 2024 21:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Швеції ухвалили постанову про спеціальні експортні кредитні гарантії для України
Мітинг на підтримку України у Швеції. Фото: Unplash
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд Швеції ухвалив постанову про спеціальні експортні кредитні гарантії для України, а також відкриває офіс торгового секретаря у Києві. Вже з 1 квітня 2024 року експортери зможуть подати заявки на гарантії експортного кредиту до Експортно-кредитної ради (EKN).

Про це повідомляє пресслужба EKN.

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Детальніше про нову постанову

За словами міністра допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йохана Форсселла, завдяки цим гарантіям та відкриттю офісу в Києві, шведським компаніям буде легше інвестувати в Україну. 

"Це також конкретний приклад того, як уряд працює над посиленням синергії між допомогою, торгівлею та просуванням бізнесу. Це великий і важливий крок для того, щоб Швеція могла зробити найкращий внесок у сприяння торгівлі та інвестиціям у розвиток України", — додав він.

Це означає покращення можливостей для експорту товарів першої потреби в Україну, що безумовно буде сприяти економічному розвитку та відновленню нашої країни.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 лютого "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробником. Угода допоможе покращити забезпечення та боєздатність Збройних сил України.

Ми також писали про те, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближається до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

інвестиції
Швеція
експорт
допомога

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