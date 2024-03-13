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Отмена финансирования школ с малым количеством учеников — объяснение МОН

13 марта 2024 09:27
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Отмена финансовой поддержки школ — объяснение Минобразования
Учитель в классе. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве образования Украины объяснили, каких школ коснется отмена финансирования и что будет с учениками и учителями таких заведений. Речь идет о решении правительства об изменениях в предоставлении финансов на оплату труда работников образования с 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Что предусматривает решение Кабмина

Как отмечают в ведомстве, с 1 сентября 2025 года правительство решило не финансировать заработную плату педагогов в некоторых школах за деньги образовательной субвенции. Речь идет о заведениях с количеством учеников:

  • с 1 сентября 2025 года — менее 45 человек;
  • с 1 сентября 2026 года — менее 60 человек.

Соответствующее решение не коснется начальных школ, а охватит учебные заведения на уровне 5-11 классов.

Однако в расчет образовательной субвенции каждой общины добавили всех детей школьного возраста. То есть местные власти могут самостоятельно решить: либо подвозить таких школьников в ближайшую школу, либо платить учителям малых школ из своих бюджетов.

Цель сокращения финансирования

Как объясняют в Минобразования, в школах I-III ступеней, где есть менее 45 школьников, сейчас в одном классе учатся пять-шесть учеников, и часто из-за недостатка возможности сформировать полноценный класс (не менее пяти учеников в соответствии с законом "О полном общем среднем образовании") дети учатся на индивидуальной форме или в объединенных классах (в начальной школе), объединяющих учеников всех возрастов.

Все это приводит к тому, что детям не придается должного уровня взаимодействия друг с другом, не могут учиться друг у друга и нет примеров для подражания.

Что будет с учениками закрытых школ

По решению правительства, местные власти должны организовать подвоз учеников к опорной школе. Их в таких поездках должен сопровождать учитель. На осуществление подвоза таких детей государство уже второй год подряд предоставляет субвенцию на закупку автобусов по 1 млрд гривен. В 2023 году в софинансировании с местными бюджетами закупили более 450 автобусов.

Что будет с педагогами закрытых заведений

В ведомстве сообщают, что в случае, если местные органы самоуправления решат не финансировать работу малокомплектных учебных заведений самостоятельно, то допускается возможность трудоустройства педагогов в опорных школах с обеспечением их подвоза.

Что еще стоит знать

Напомним, из государственного бюджета не планируют финансировать школы, где учатся менее 45 детей. Соответствующие изменения в Порядок и условия предоставления образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам и формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами утверждены Кабинетом Министров.

Также Кабинет министров принял "слияние" крупнейших украинских заведений высшего образования. Такое решение было принято в целях оптимизации работы этих учреждений.

школы
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школьники
финансы
Минобразования

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