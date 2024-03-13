Скасування фінансової підтримки шкіл — пояснення Міносвіти

Вчитель у класі. Фото: Freepik

У Міністерстві освіти України пояснили, яких шкіл торкнеться скасування фінансування та що буде з учнями та вчителями таких закладів. Йдеться про рішення уряду про зміни у наданні фінансів на оплату праці освітніх працівників із 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Що передбачає рішення Кабміну

Як зазначають у відомстві, з 1 вересня 2025 року уряд вирішив не фінансувати заробітну плату педагогів у деяких школах за гроші освітньої субвенції. Йдеться про заклади із кількістю учнів:

з 1 вересня 2025 року — менш як 45 осіб;

з 1 вересня 2026 року — менш як 60 осіб.

Відповідне рішення не торкнеться початкових шкіл, а охопить заклади освіти на рівні 5-11 класів.

Проте до розрахунку освітньої субвенції кожної громади додали всіх дітей шкільного віку. Тобто місцева влада може самостійно вирішити: або підвозити таких школярів до найближчої більшої школи, або платити вчителям малих шкіл зі своїх бюджетів.

Мета скорочення фінансування

Як пояснюють у Міносвіти, у школах І-ІІІ ступенів, де є менш ніж 45 школярів, зараз в одному класі вчаться п'ять-шість учнів, і часто через нестачу можливості сформувати повноцінний клас (щонайменше п'ять учнів відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту") діти навчаються на індивідуальній формі чи в обʼєднаних класах (у початковій школі), які поєднують учнів різного віку.

Все це призводить до того, що дітям не надається належного рівня взаємодія одне з одним, не можуть навчатися одне в одного та немає прикладів для наслідування.

Що буде з учнями закритих шкіл

За рішенням уряду, місцева влада має організувати підвезення учнів до опорної школи. Їх у таких поїздках повинен супроводжувати вчитель. На здійснення підвезення дітей держава вже другий рік поспіль надає субвенцію на закупівлю автобусів — по 1 млрд гривень. У 2023 році у співфінансуванні з місцевими бюджетами закупили більш ніж 450 автобусів.

Що буде з педагогами закритих закладів

У відомстві повідомляють, що у разі, якщо місцеві органи самоврядування вирішать не фінансувати роботу малокомплектних закладів освіти самостійно, то допускається можливість працевлаштування педагогів в опорних школах із забезпеченням їхнього підвезення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з державного бюджету не планують фінансувати школи, де навчається менше 45 дітей. Відповідні зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам і формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджено Кабінетом Міністрів.

Також Кабінет Міністрів ухвалив "злиття" найбільших українських закладів вищої освіти. Таке рішення було ухвалено з метою оптимізації роботи цих установ.