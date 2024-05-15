Цены на медь и цветные металлы в Украине на 15 мая 2024 года

Выплавка металла. Фото: rockwellautomation

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это металл, который широко используется в производстве и быту. Этот материал имеет огромную ценность как в чистом виде, так и в разных сплавах. Медь есть в мобильных устройствах, системах водопровода и даже в организме человека. В связи с высоким спросом на этот металл в разных отраслях промышленности пункты приема лома готовы выкупать медные изделия по привлекательным ценам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в мае.

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Интересные факты о меди

Медь — один из немногих металлов, используемых в первозданном виде. Это также один из первых металлов, использованных человечеством. Первое использование меди датируется более 10 000 лет назад, причем самый старый медный предмет (медный кулон) был обнаружен при раскопках в северном Ираке.

Медь — это металл, обладающий природными антибактериальными свойствами. Это означает, что медь помогает предотвратить рост бактерий, а также их дальнейшее распространение. Эти характеристики делают ее безупречным выбором для использования в поликлиниках, публичных домах.

Медные кастрюли и сковороды используют для приготовления пищи профессиональные повара. Этот металл обеспечивает равномерное распределение тепла и сокращает время приготовления пищи.

Медь легко сплавляется с другими металлами, образуя новый металл. На сегодняшний день учеными открыто более 570 медных сплавов. Из них более 370 вариантов отнесены к антимикробным.

Крупные производители компьютеров используют медь для производства чипов. Это связано с тем, что по сравнению с другими металлами, такими как алюминий, медь обеспечивает лучшую проводимость. Это уменьшает длину и ширину проводника, что обеспечивает более высокую рабочую скорость.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Согласно словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Эксперт также отметил, что сейчас Украина вынуждена импортировать определенные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — отметил эксперт.

Цены на металлолом в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 15 мая 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 230 до 265 грн;

Винницкая область — от 190 до 245 грн;

Днепропетровская область — от 190 до 240 грн;

Житомирская область — от 185 до 205 грн;

Закарпатская область — от 180 до 200 грн;

Запорожская область — от 190 до 255 грн;

Ивано—Франковская область — от 170 до 195 грн;

Кировоградская область — от 170 до 190 грн;

Львовская область — от 190 до 210 грн;

Николаевская область — от 190 до 250 грн;

Одесская область — от 190 до 250 грн;

Полтавская область — от 180 до 240 грн;

Сумская область — от 175 до 210 грн;

Тернопольская область — от 180 до 200 грн;

Харьковская область — от 200 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 235 грн;

Черкасская область — от 195 до 230 грн;

Черновицкая область — от 185 до 215 грн;

Черниговская область — от 185 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на чермет, алюминий.

Также мы писали, что Европейский Союз в понедельник, 13 мая, окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Он будет действовать еще один год.