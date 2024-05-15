Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 15 травня 2024 року

Виплавка металу. Фото: rockwellautomation

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це метал, який широко використовується у виробництві та побуті. Цей матеріал має велику цінність як у чистому вигляді, так і в різних сплавах. Мідь є в мобільних пристроях, системах водопроводу і навіть в організмі людини. У зв'язку з високим попитом на цей метал у різних галузях промисловості пункти приймання брухту готові викуповувати мідні вироби за привабливими цінами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у травні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один із небагатьох металів, які використовуються у первозданному вигляді. Це також один із перших металів, використаних людством. Перше використання міді датується більш ніж 10 000 років тому, причому найстаріший мідний предмет (мідний кулон) було виявлено під час розкопок у північному Іраку.

Мідь — це метал, що має природні антибактеріальні властивості. Це означає, що мідь допомагає запобігти росту бактерій, а також їх подальшому поширенню. Ці властивості роблять її ідеальним вибором для використання в лікарнях, громадських будинках.

Мідні каструлі та сковороди використовують для приготування їжі професійні кухарі. Цей метал забезпечує рівномірний розподіл тепла та скорочує час приготування страви.

Мідь легко сплавляється коїться з іншими металами, утворюючи новий метал. На сьогодні вченими відкрито понад 570 мідних сплавів. З них понад 370 варіантів віднесено до антимікробних.

Великі виробники комп'ютерів використовують мідь для виробництва чіпів. Це пов'язано з тим, що, порівняно з іншими металами, такими як алюміній, мідь забезпечує кращу провідність. Це зменшує довжину та ширину провідникового каналу, що забезпечує більш високу робочу швидкість.

Яка ситуація з металургією в Україні

Згідно зі словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Експерт також зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент не має, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — зазначив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у травні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 15 травня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 230 до 265 грн;

Вінницька область — від 190 до 245 грн;

Дніпропетровська область — від 190 до 240 грн;

Житомирська область — від 185 до 205 грн;

Закарпатська область — від 180 до 200 грн;

Запорізька область — від 190 до 255 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 195 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 190 грн;

Львівська область — від 190 до 210 грн;

Миколаївська область — від 190 до 250 грн;

Одеська область — від 190 до 250 грн;

Полтавська область — від 180 до 240 грн;

Сумська область — від 175 до 210 грн;

Тернопільська область — від 180 до 200 грн;

Харківська область — від 200 до 260 грн;

Хмельницька область — від 190 до 235 грн;

Черкаська область — від 195 до 230 грн;

Чернівецька область — від 185 до 215 грн;

Чернігівська область — від 185 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на чормет, алюміній.

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