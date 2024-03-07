Сколько культурных объектов Украины пострадали от войны — данные Кабмина

Последствия обстрела Литературно-мемориального музея Григория Сковороды. Фото:

В результате полномасштабного вторжения России значительные убытки понесли 1 946 объектов культурной инфраструктуры. Из них 317 были уничтожены.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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За два года полномасштабного вторжения, наибольшие потери и убытки, культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской и г. Киеве, Николаевской, Луганской и Запорожской областях.

Повреждены и разрушены 28 учреждений культуры государственной формы собственности (9% от общей численности в Украине) и 1 918 — коммунальной формы собственности (6%).

Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые повредила или разрушила российская федерация, являются клубные заведения (48% от общего количества понесенных убытков).

В общей сложности пострадали:

клубные заведения — 933;

библиотеки — 695;

заведения художественного образования — 151;

музеи и галереи — 113;

театры, кинотеатры и филармонии — 38;

парки, зоопарки, заповедники — 13;

цирки — 3.

Разрушения получили клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии и учреждения художественного образования (художественные школы и колледжи) на территории 277 территориальных общин (18,9% от общего количества ОТГ) в Винницкой (3,2%), Днепропетровской (19% ), Донецкой (83%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (36%), Киевской (27%), Луганской (46%), Львовской (4%), Николаевской (44%), Одесской (9%), Полтавской (2%), Сумской (51%), Харьковской (54%), Херсонской (43%), Хмельницкой (17%), Черкасской (6%), Черниговской (47%), Кировоградской ( 2%) областях и г. Киеве.

"По состоянию на конец февраля 2024 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших во время боевых действий и оккупации", — сказано в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, Всемирный банк совместно с ООН, Еврокомиссией и правительством Украины увеличил оценку потребностей Украины на послевоенное восстановление. Теперь она составляет около 500 млрд долларов. Оценка включает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

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