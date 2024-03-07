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Скільки об’єктів культурної інфраструктури пошкоджено чи зруйновано через російську агресію

7 березня 2024 15:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Скільки культурних об'єктів України постраждали від війни — дані Кабміну
Наслідки російського обстрілу Літературно-меморіального музею Григорія Сковороди. Фото:
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії значних збитків зазнали 1 946 об’єктів культурної інфраструктури. З них 317 були знищені.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

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Скільки культурних об'єктів України постраждали від російської агресії

За два роки повномасштабного вторгнення найбільші втрати і збитки культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та м. Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій  областях.

Пошкоджені та зруйновані були 28 закладів культури державної форми власності (9% від загальної чисельності в Україні) та 1 918 — комунальної форми власності (6%).

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які пошкодила чи зруйнувала російська федерація, є клубні заклади (48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).

Загалом постраждали:

  • клубні заклади — 933;
  • бібліотеки — 695;
  • заклади мистецької освіти — 151;
  • музеї та галереї — 113;
  • театри, кінотеатри та філармонії — 38;
  • парки, зоопарки, заповідники — 13;
  • цирки — 3.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 277 територіальних громад (18,9% від загальної кількості ОТГ) у Вінницькій (3,2% ), Дніпропетровській (19%), Донецькій (83%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (36%), Київській (27%), Луганській (46%), Львівській (4%), Миколаївській (44%), Одеській (9%), Полтавській (2%), Сумській (51%), Харківській (54%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6%), Чернігівській (47%), Кіровоградській (2%) областях та м. Києві.

"Станом на кінець лютого 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали під час бойових дій та окупації", — йдеться у повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Світовий банк спільно з ООН, Єврокомісією та урядом України збільшив оцінку потреб України на післявоєнне відновлення. Тепер вона становить майже 500 млрд доларів. Оцінка охоплює період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року.

Ми також писали про те, скільки грошей потрібно, щоб Україна змогла повністю відновити власний туристичний сектор та культурну спадщину. На відновлення потрібно близько десяти років. 

Кабінет міністрів
збитки
війна
пам'ятник архітектури
мистецтво
культура
інфраструктура
війна в Україні

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