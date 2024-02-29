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Субсидии на коммуналку в Украине — что изменится с 1 марта

29 февраля 2024 08:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Субсидии на оплату коммунальных услуг — что ждет украинцев с 1 марта
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 марта не планируется отмена субсидий на коммунальные услуги. Граждане смогут и дальше использовать эту форму государственной поддержки.

Новини.LIVE рассказывают о том, будут ли изменения в предоставлении субсидии с 1 марта.

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Подробнее о субсидиях в марте

В 2024 году не планируется внесение изменений в систему выплаты субсидий. Граждане, желающие подать заявление на получение льготы на оплату ЖКУ, могут сделать это в Пенсионном фонде, Центре предоставления административных услуг или через "Дію".

Право на получение субсидии имеют граждане, расходы на коммунальные услуги которых превышают 15% от общего дохода семьи за месяц. Размер пособия рассчитывается индивидуально.

Для расчета жилищной субсидии учитываются доходы членов домохозяйства за первые два квартала 2023 года, а также доходы в форме пенсии за август 2023 года.

Из-за чего могут лишить субсидии:

  • Если есть долг за коммунальные услуги за три месяца, превышающий 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн). Но даже при таких обстоятельствах субсидию могут назначить в случае заключения договора реструктуризации задолженности и уплаты долгов.
  • Если заявитель указал неточную информацию о размере своих доходов и доходов других членов семьи, приобрел товары или услуги на сумму более 50 тыс. грн.
  • В случае смены места жительства заявителя.
  • В случае смерти заявителя.

Что еще нужно знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о некоторых особенностях по оказанию помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. А именно — на какую услугу применяют социальные нормативы при назначении субсидий.

Мы также писали о том, что Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность за оплату коммунальных услуг.

коммунальные услуги
субсидии
выплаты
ЖКХ
деньги
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