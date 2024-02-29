Субсидії на оплату комунальних послуг — що чекає українців з 1 березня

Субсидії на комуналку в Україні — що зміниться з 1 березня
В Україні з 1 березня не планується скасування субсидій на комунальні послуги. Громадяни зможуть продовжувати користуватися цією формою державної підтримки.
Новини.LIVE розповідають про те, чи будуть зміни в наданні субсидії з 1 березня.
Детальніше про субсидії у березні
Загалом у 2024 році не планується внесення змін до системи виплати субсидій. Громадяни, які бажають подати заяву на отримання пільги на оплату ЖКП, можуть це зробити в Пенсійному фонді, Центрі надання адміністративних послуг або через "Дію".
Право на отримання субсидії мають ті громадяни, витрати на комунальні послуги яких перевищують 15% від загального доходу сім'ї за місяць. Розмір допомоги розраховується індивідуально.
Для розрахунку житлової субсидії беруться до уваги доходи членів домогосподарства за перші два квартали 2023 року, а також доходи у формі пенсії за серпень 2023 року.
Через що можуть позбавити субсидії:
- Якщо є борг за комунальні послуги за понад три місяці, який перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн). Але навіть за таких обставин субсидію можуть призначити у разі укладення договору реструктуризації заборгованості та сплати боргів.
- Якщо заявник вказав неточну інформацію про розмір своїх доходів та прибутків інших членів родини, водночас придбав товари чи послуги на суму понад 50 тис. грн.
- У разі зміни місця проживання заявника.
- У разі смерті заявника.
Що ще треба знати
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деякі особливості у наданні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. А саме — на яку послугу застосовують соціальні нормативи під час призначення субсидій.
Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.
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