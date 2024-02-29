Субсидії на оплату комунальних послуг — що чекає українців з 1 березня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 березня не планується скасування субсидій на комунальні послуги. Громадяни зможуть продовжувати користуватися цією формою державної підтримки.

Новини.LIVE розповідають про те, чи будуть зміни в наданні субсидії з 1 березня.

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Загалом у 2024 році не планується внесення змін до системи виплати субсидій. Громадяни, які бажають подати заяву на отримання пільги на оплату ЖКП, можуть це зробити в Пенсійному фонді, Центрі надання адміністративних послуг або через "Дію".

Право на отримання субсидії мають ті громадяни, витрати на комунальні послуги яких перевищують 15% від загального доходу сім'ї за місяць. Розмір допомоги розраховується індивідуально.

Для розрахунку житлової субсидії беруться до уваги доходи членів домогосподарства за перші два квартали 2023 року, а також доходи у формі пенсії за серпень 2023 року.

Через що можуть позбавити субсидії:

Якщо є борг за комунальні послуги за понад три місяці, який перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн). Але навіть за таких обставин субсидію можуть призначити у разі укладення договору реструктуризації заборгованості та сплати боргів.

Якщо заявник вказав неточну інформацію про розмір своїх доходів та прибутків інших членів родини, водночас придбав товари чи послуги на суму понад 50 тис. грн.

У разі зміни місця проживання заявника.

У разі смерті заявника.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деякі особливості у наданні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. А саме — на яку послугу застосовують соціальні нормативи під час призначення субсидій.

Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.