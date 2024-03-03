Цены на воду в Украине планируют повысить — как и когда изменятся тарифы

Деньги и платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ущерб водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать смены ценовой политики.

Об этом рассказал президент Ассоциации водоканалов Дмитрий Новицкий в комментарии ТСН.ua.

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Он пояснил, что повышение цен на водоснабжение может происходить в два этапа. Сначала все расчеты о пересмотре тарифов пересматривается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Они устанавливают этапность, сначала одобряют, вводят в режим обсуждений, а дальше устанавливают новые тарифы.

Дмитрий Новицкий отметил, что средний рост должен произойти примерно на 15%, хотя он не покрывает всех расходов водоканалов. Поэтому, по его словам, более логично, что в среднем по Украине должен произойти рост на 45-50%.

"Тем более это касается городов, которые ближе к боевым действиям. Там ситуация еще более сложная", — сказал эксперт.

Он также добавил, что еще одним фактором уменьшения поступлений в водоканалы является отток потребителей. Ведь в местах боевых действий меньше людей, меньше отпускается вода, меньше поступлений на счета предприятий.

По данным эксперта, ущерб водоканалов уже достиг 8 млрд грн. А недофинансирование систем обеспечения по отрасли в целом – 18 млрд грн.

"Поэтому общество должно решить, где именно искать деньги на поддержку отрасли — если не тариф, должна быть поддержка из бюджетов", — добавил Дмитрий Новицкий.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине сейчас остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.

Мы также сообщали, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук считает, что тарифы в Украине несправедливы, и их рано или поздно придется повышать. Это, по его словам, позволит существенно поднять экономику и создаст возможность конкурировать с европейскими странами.