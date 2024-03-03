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Тарифи на воду в Україні можуть зрости на 50% — коли та на скільки збільшаться ціни

3 березня 2024 11:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на воду в Україні планують підвищити — як та коли зміняться тарифи
Гроші та платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Збитки водоканалів досягли 8 мільярдів гривень, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.

Про це розповів президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький у коментарі ТСН.ua. 

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На скільки підвищать тарифи на воду

Він пояснив, що підвищення цін на водопостачання може відбуватися у два етапи. Спочатку всі розрахунки про перегляд тарифів переглядає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Вони встановлюють етапність, спочатку — схвалюють, запроваджують в режим обговорень, а далі встановлюють нові тарифи.

Дмитро Новицький зауважив, що середнє зростання мало б відбутися приблизно на 15%, хоча воно не покриває всіх видатків водоканалів. Тому, за його словами, більш логічно, що в середньому по Україні має відбутися зростання на 45-50%.

"Тим більше це стосується міст, які ближче до бойових дій. Там ситуація ще складніша", — сказав експерт.

Він також додав, що ще одним фактором зменшення надходжень до водоканалів є відтік споживачів. Адже у місцях бойових дій менше людей, менше відпускається вода, менше надходжень на рахунки підприємств.

За даними експерта, збитки водоканалів вже сягнули 8 млрд грн. А недофінансування систем забезпечення по галузі в цілому — 18 млрд грн.

"Тому суспільство має вирішити, де саме шукати гроші на підтримку галузі — якщо не тариф, має бути підтримка з бюджетів", — додав Дмитро Новицький.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують порушувати цю тему й наголошують на її важливості. 

Ми також повідомляли про те, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук вважає, що тарифи в Україні несправедливі, і їх рано чи пізно доведеться підвищувати. Це, за його словами, дозволить суттєво підняти економіку та створить можливість для конкуренції з європейськими країнами. 

тарифи
гроші
водопостачання
вода
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