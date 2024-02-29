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Тарифы, соцвыплаты и пенсии – что изменится для украинцев с 1 марта

29 февраля 2024 06:22
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Что изменится в Украине с 1 марта 2024 года
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Каждый месяц в Украине происходят изменения в порядке начисления налогов, тарифов на коммунальные услуги, пенсии и т.д. Март не станет исключением. Правительство объявило о намерении провести в марте индексацию пенсионных выплат, а также ввело новые правила назначения помощи переселенцам. Кроме того, в следующем месяце начнется процесс регистрации на Национальный мультипредметный тест для выпускников.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 марта.

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Тарифы на коммунальные услуги

На период введения военного положения в Украине введен временный запрет на повышение части тарифов ЖКХ, однако некоторые услуги все же могут подорожать в ближайшее время.

Постановлением Кабинета Министров установлено, что стоимость горячей воды, централизованного отопления и газа не может быть повышена во время военного положения и в течение полугода после его отмены. Тем не менее, мораторий не распространяется на тарифы за поставку холодной воды и электроэнергии, поэтому их стоимость может изменяться.

Впрочем, до конца отопительного сезона в Украине не планируют повышать коммунальные тарифы, а это значит, что в марте стоимость коммунальных услуг будет начисляться так же, как и в феврале.

Тарифы на газ в Украине.

В марте 2024 года цены на природный газ для бытовых потребителей, то есть населения, останутся неизменными. В марте стоимость кубометра газа будет варьироваться от 7,70 до 9,99 грн в зависимости от газоснабжающей компании.

Цена на газ в Украине в марте 2024 года
Цена на газ в марте 2024г. Фото: Газправда

Следует отметить, что в марте некоторым потребителям придется оплатить обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. К примеру, в среднем по Киевской области оплата за техническое обслуживание газовых сетей с одной квартиры составит 320 гривен. Однако конкретная сумма платежа в каждом доме индивидуальна и зависит от количества квартир и особенностей сетей.

Тарифы на электроэнергию в Украине.

Последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения произошло летом прошлого года, и власти уверяют, что в ближайшее время цены на электроэнергию для украинцев останутся неизменными. В настоящее время тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 гривны (с учетом НДС) за 1 кВт-час.

Тарифы на водоснабжение в Украине.

В марте тарифы на водоснабжение в Украине останутся неизменными. Впрочем, следует отметить, что окончательная стоимость водоснабжения зависит от установленных местными властями тарифов. К примеру, в Запорожье установлены самые высокие тарифы: 65,5 гривны за кубометр водоснабжения и водоотвода. В то же время жители Харьковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой областей и некоторых других регионов тратят чуть менее 30 гривен за кубический метр воды.

Следует также отметить, что в Украине отменен мораторий на начисление и взыскание пени и штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Это означает, что в марте должникам могут начисляться штрафы и пени, а также взиматься задолженность принудительным порядком вплоть до прекращения предоставления услуг.

Пенсии в Украине в марте

В марте проходит ежегодная индексация пенсионных выплат в Украине. Правительство объявило, что в этом году пенсии будут увеличены почти на 8%, учитывая уровень инфляции и средней заработной платы.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что с 1 марта среднее повышение составит 322 гривны, а средний размер пенсии достигнет 5 717 гривен. Однако максимальное увеличение пенсии не может превышать 1 500 гривен, а пенсии, назначенные в период с 2021 по 2023 годы, увеличатся на 100 гривен.

Приблизительно 10 миллионов украинцев могут ожидать индексации, включая пенсионеров, уплачивающих страховые взносы, военных с инвалидностью, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а также получателей страховых выплат из-за несчастного случая на производстве или профессиональной болезни.

С 1 марта 2024 года пенсии будут не только проиндексированы. Также будет пересчитана минимальная пенсионная выплата для украинцев с учетом нового уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Изменения минимальных пенсий в Украине в зависимости от возраста и страхового стажа таковы:

  • получателям минимальной пенсионной выплаты (пенсионеры с недостаточным стажем) — с 2520 до 2725 гривен.
  • пенсионерам в возрасте до 70 лет с 30/35 летним стажем соответственно у женщин/мужчин — с 2760 до 2980 гривен.
  • неработающим пенсионерам в возрасте от 65 до 70 лет с 30/35 летним стажем соответственно у женщин/мужчин, а также пенсионерам старше 80 лет с 20/25 летним стажем соответственно у женщин/мужчин — от 3120 гривен до 3370 гривен.
  • ненсионерам старше 70 лет с 30/35 летним стажем соответственно у женщин/мужчин — от 3000 гривен до 3240 гривен.

Социальные выплаты в Украине

С 1 марта 2024 года изменится порядок выплат денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь только определенные категории будут получать выплаты от государства в размере 2-3 тысяч гривен. Остальным придется подавать новое заявление. Значительное количество ВПЛ вообще может потерять помощь, поскольку критерии назначения станут строже.

Автоматически будут продолжаться выплаты еще на полгода следующим категориям:

  • пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 9444 гривен;
  • лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью младше 18 лет, а также тяжелобольным детям;
  • детям-сиротам, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

После подачи нового заявления с 1 марта право на помощь смогут получать следующие категории:

  • беременные женщины после 30-й недели беременности;
  • малолетние дети, прибывшие в новую громаду без сопровождения законного представителя;
  • лица, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсионную выплату и/или получающие государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в семье не превышает 9444 гривен);
  • трудоспособные лица, не работающие, но зарегистрированные в центре занятости, и имеющие детей, посещающих детские сады или учебные заведения;
  • лица, которые ухаживают за инвалидом I группы, за ребенком с инвалидностью до 18 лет, инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, лицом старше 80 лет или за тяжелобольным ребенком.

Регистрация на прохождение Национального мультипредметного теста

В марте стартует регистрация на прохождение Национального мультипредметного теста. Зарегистрироваться можно будет с 14 марта по 11 апреля, через личный кабинет выпускника. После 11 апреля у участников еще будет возможность внести коррективы в свои данные в течение нескольких дней.

Крайний срок изменений — 15 апреля, когда можно будет поменять выбранный предмет теста или указать новое место его составления в пределах Украины или за ее пределами. Основной этап тестирования пройдет с 14 мая по 25 июня, а результаты будут объявлены до 2 июля.

Выезд за границу

С 1 марта Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне, что означает свободное пересечение морских и воздушных границ между этими странами и другими членами зоны. Для украинцев это изменение означает сокращение разрешенного срока пребывания без визы в Болгарии и Румынии.

До 1 марта 2024 г. украинцам предоставлялись дополнительные 90 дней пребывания на территории этих стран, кроме стандартных 90 дней, предусмотренных соглашениями между Украиной и Европейским союзом. С 1 марта украинцам будет позволено легально находиться на территории Болгарии и Румынии всего 90 дней без дополнительных документов. После этого им придется оформлять другие виды разрешений или покидать Шенгенскую зону.

Напомним также, что пенсионеры-переселенцы (ВПЛ), которые не успеют пройти процесс физической идентификации до 1 апреля, рискуют потерять пенсионные выплаты . Один из способов прохождения идентификации – через видеосвязь. Заявку на прохождение процедуры идентификации рекомендуется подать до 15 марта, чтобы у специалистов Пенсионного фонда Украины было достаточно времени для ее обработки.

Также мы писали о мифах о передаче показаний счетчика. В энергокомпании YASNO опубликовали инструкцию, как правильно передавать данные счетчиков, чтобы обеспечить корректное ежемесячное начисление за использованную электроэнергию.

тарифы
коммунальные услуги
выплаты
пенсии
социальная помощь

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