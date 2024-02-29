Що зміниться в Україні з 1 березня 2024 року

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Кожного місяця в Україні відбуваються зміни у порядку нарахування податків, тарифів на комунальні послуги, пенсій тощо. Березень не стане винятком. Уряд оголосив про намір провести у березні індексацію пенсійних виплат, а також запровадив нові правила призначення допомоги переселенцям. Крім того, наступного місяця також розпочнеться процес реєстрації на Національний мультипредметний тест для випускників.

Новини.LIVE розповідають що зміниться в Україні та для українців з 1 березня.

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Тарифи на комунальні послуги

На період запровадження воєнного стану в Україні запроваджено тимчасову заборону на підвищення частини тарифів ЖКГ, проте деякі послуги все ж можуть подорожчати найближчим часом.

Постановою Кабінету Міністрів встановлено, що вартість гарячої води, централізованого опалення та газу не може бути підвищена під час дії воєнного стану та протягом пів року після його скасування. Проте мораторій не поширюється на тарифи за постачання холодної води та електроенергії, тому їхня вартість може змінюватися.

Втім до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати комунальні тарифи, а це означає, що у березні вартість комунальних послуг буде нараховуватись так само, як і у лютому.

Тарифи на газ в Україні

У березні 2024 року ціни на природний газ для побутових споживачів, тобто населення, залишаться незмінними. У березні вартість кубометра газу варіюватиметься від 7,70 до 9,99 гривні залежно від газопостачальної компанії.

Ціна на газ у березні 2024 року. Фото: Газправда

Слід зазначити, що у березні деяким споживачам доведеться сплатити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Наприклад, у середньому по Київській області оплата за технічне обслуговування газових мереж з однієї квартири становитиме 320 гривень. Однак конкретна сума цього платежу у кожному будинку індивідуальна і залежить від кількості квартир та особливостей мереж.

Тарифи на електроенергію в Україні

Останнє підвищення тарифів на електроенергію для населення відбулося влітку минулого року, і влада запевняє, що найближчим часом ціни на електроенергію для українців залишаться незмінними. Наразі тариф на електроенергію для населення становить 2,64 гривні (з урахуванням ПДВ) за 1 кВт-годину.

Тарифи на водопостачання в Україні

У березні тарифи на водопостачання в Україні також залишаться незмінними. Втім, слід зазначити, що остаточна вартість водопостачання залежить від встановлених місцевою владою тарифів. Наприклад, у Запоріжжі встановлено найвищі тарифи: 65,5 гривні за кубометр водопостачання та водовідведення. Водночас мешканці Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької областей та деяких інших регіонів витрачають трохи менше ніж 30 гривень за кубічний метр води.

Слід також зазначити, що в Україні було скасовано мораторій на нарахування та стягнення пені та штрафів за несплату житлово-комунальних послуг. Це означає, що у березні боржникам можуть нараховуватись штрафи та пені, а також стягуватись заборгованість примусовим порядком, аж до припинення надання послуг.

Пенсії в Україні у березні

У березні відбувається щорічна індексація пенсійних виплат в Україні. Уряд оголосив, що цього року пенсії буде збільшено на майже 8%, враховуючи рівень інфляції та середньої заробітної плати.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 березня середнє підвищення становитиме 322 гривні, а середній розмір пенсії досягне 5 717 гривень. Однак максимальне збільшення пенсії не може перевищувати 1500 гривень, а пенсії, що були призначені у період з 2021 по 2023 роки, збільшаться на 100 гривень.

Приблизно 10 мільйонів українців можуть очікувати на індексацію, включаючи пенсіонерів, які сплачують страхові внески, військових з інвалідністю, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, а також одержувачів страхових виплат через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.

З 1 березня 2024 року пенсії будуть не лише проіндексовані. Також буде перераховано мінімальну пенсійну виплату для українців з урахуванням нового рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Зміни мінімальних пенсій в Україні залежно від віку та страхового стажу такі:

одержувачам мінімальної пенсійної виплати (пенсіонери з недостатнім стажем) — з 2520 до 2725 гривень.

пенсіонерам віком до 70 років з 30/35 річним стажем відповідно у жінок/чоловіків — з 2760 до 2980 гривень.

непрацюючим пенсіонерам віком від 65 до 70 років з 30/35 літнім стажем відповідно у жінок/чоловіків, а також пенсіонерам віком понад 80 років з 20/25 літнім стажем відповідно у жінок/чоловіків — від 3120 гривень до 3370 гривень.

пенсіонерам віком понад 70 років із 30/35 річним стажем відповідно у жінок/чоловіків — від 3000 гривень до 3240 гривень.

Соціальні виплати в Україні

З 1 березня 2024 року зміниться порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер лише певні категорії отримуватимуть виплати від держави у розмірі 2-3 тисячі гривень. Решті доведеться подавати нову заяву. Значна кількість ВПО взагалі може втратити допомогу, оскільки критерії призначення стануть суворішими.

Автоматично продовжуватимуться виплати ще на пів року наступним категоріям осіб:

пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує 9444 гривень;

особам з інвалідністю І або II групи, дітям з інвалідністю молодше 18 років, а також тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям та прийомним батькам.

Після подання нової заяви з 1 березня право на допомогу зможуть отримувати такі категорії:

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності;

малолітні діти, які прибули до нової громади без супроводу законного представника;

особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу у сім'ї не перевищує 9444 гривень);

працездатні особи, які не працюють, але зареєстровані в центрі зайнятості, та мають дітей, які відвідують дитячі садки або навчальні заклади;

особи, які доглядають інваліда I групи, дитину з інвалідністю до 18 років, інваліда I або II групи внаслідок психічного розладу, особою старше 80 років або за тяжкохворою дитиною.

Реєстрація на проходження Національного мультипредметного тесту

У березні 2024 року стартує реєстрація на проходження Національного мультипредметного тесту. Зареєструватися можна буде з 14 березня до 11 квітня, через особистий кабінет випускника. Після 11 квітня в учасників ще буде можливість внести корективи до своїх даних протягом кількох днів.

Крайній термін для змін – 15 квітня, коли можна буде поміняти обраний предмет тесту або вказати нове місце його складання в межах України або за її межами. Основний етап тестування пройде з 14 травня до 25 червня, а результати будуть оголошені до 2 липня.

Виїзд за кордон

З 1 березня Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони, що означає вільний перетин морських та повітряних кордонів між цими країнами та іншими членами зони.Для українців ця зміна означає скорочення дозволеного терміну перебування без візи у Болгарії та Румунії.

До 1 березня 2024 року українцям надавалися додаткові 90 днів перебування на території цих країн, окрім стандартних 90 днів, передбачених угодами між Україною та Європейським союзом. З 1 березня українцям буде дозволено легально перебувати на території Болгарії та Румунії лише 90 днів без додаткових документів. Після цього їм доведеться оформляти інші види дозволів або залишати Шенгенську зону.

Нагадаємо також, що пенсіонери-переселенці (ВПО), які не встигнуть пройти процес фізичної ідентифікації до 1 квітня, ризикують втратити пенсійні виплати. Один зі способів проходження ідентифікації — через відеозв'язок. Заявку на проходження процедури ідентифікації рекомендується подати до 15 березня, щоб спеціалісти Пенсійного фонду України мали достатньо часу для її опрацювання.

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