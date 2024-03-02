Цены на лом алюминия в Украине по состоянию на 2 марта 2024 года

Слитки алюминия. Фото: Reuters

На сегодняшний день лом алюминия становится все более выгодным для сдачи, поскольку его цены выросли до высоких уровней. Рыночные условия способствуют увеличению выгоды от переработки и сдачи алюминиевого лома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в начале марта.

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Самые дорогие изделия из алюминия для сдачи на металлолом, без сомнения, те, которые имеют сложную конструкцию или большую долю чистого металла. Итак, больше всего заработать можно, сдавая следующие изделия из алюминия:

Окна и двери. Они имеют большое количество чистого алюминия и могут быть достаточно большими, что позволяет сдать их на металлолом по высокой цене.

Они имеют большое количество чистого алюминия и могут быть достаточно большими, что позволяет сдать их на металлолом по высокой цене. Радиаторы. Они содержат много чистого алюминия и могут быть ценны для переработчиков.

Они содержат много чистого алюминия и могут быть ценны для переработчиков. Детали автомобилей. Некоторые детали автомобилей, такие как двигатели, колеса и другие алюминиевые составляющие, могут быть драгоценными для сдачи на металлолом.

Некоторые детали автомобилей, такие как двигатели, колеса и другие алюминиевые составляющие, могут быть драгоценными для сдачи на металлолом. Алюминиевые кабельные оболочки. Эти оболочки могут содержать чистый алюминий и быть очень ценными на ломовом рынке.

Эти оболочки могут содержать чистый алюминий и быть очень ценными на ломовом рынке. Бутылки и банки. Хотя их вес может быть небольшим, алюминиевые бутылки и банки все равно могут приносить хорошую прибыль из-за их высокой чистоты.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 15 до 60 грн,

Винницкая область — от 35 до 80 грн,

Волынская область — от 35 до 75 грн,

Днепропетровская область — от 35 до 40 грн,

Житомирская область — от 50 до 80 грн,

Закарпатская область — от 35 до 55 грн,

Запорожская область — от 40 до 70 грн,

Ивано-Франковская область — от 35 до 60 грн,

Кировоградская область — от 20 до 55 грн,

Львовская область — от 35 до 60 грн,

Николаевская область — от 25 до 65 грн,

Одесская область — от 35 до 65 грн,

Полтавская область — от 30 до 50 грн,

Ровенская область — от 30 до 70 грн,

Сумская область — от 20 до 55 грн,

Тернопольская область — от 30 до 75 грн,

Харьковская область — от 30 до 55 грн,

Хмельницкая область — от 35 до 55 грн,

Черкасская область — от 25 до 60 грн,

Черновицкая область — от 35 до 55 грн,

Черниговская область — от 20 до 60 грн.

Цены на алюминий в мире

За последнюю неделю цены на алюминий на публичных биржах COMEX и LME сильно выросли. По состоянию на 2 марта 2024 года 1 кг лома алюминия стоит 2,22 доллара (около 85 грн).

Цены на алюминий за последнюю неделю февраля. Источник: Daily Metal Prices

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.