Ціни на брухт алюмінію в Україні станом на 2 березня 2024 року

Зливки алюмінію. Фото: Reuters

На сьогодні брухт алюмінію стає все більш вигідним для здавання, оскільки його ціна зросла до високих рівнів. Ринкові умови сприяють збільшенню вигоди від перероблення та здавання алюмінієвого брухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні на початку березня.

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Який алюміній найвигідніше здавати на брухт

Найдорожчі вироби з алюмінію для здавання на брухт, без сумніву, ті, що мають складну конструкцію або велику частку чистого металу. Отже, найбільше заробити можна, здаючи такі вироби з алюмінію:

Вікна та двері. Вони мають велику кількість чистого алюмінію і можуть бути досить великими, що дозволяє здати їх на брухт за високу ціну.

Вони мають велику кількість чистого алюмінію і можуть бути досить великими, що дозволяє здати їх на брухт за високу ціну. Радіатори. Вони містять багато чистого алюмінію і можуть бути цінними для переробників.

Вони містять багато чистого алюмінію і можуть бути цінними для переробників. Деталі автомобілів. Деякі деталі автомобілів, такі як двигуни, колеса та інші алюмінієві складові, можуть бути дорогоцінними для здачі на брухт.

Деякі деталі автомобілів, такі як двигуни, колеса та інші алюмінієві складові, можуть бути дорогоцінними для здачі на брухт. Алюмінієві кабельні оболонки. Ці оболонки можуть містити чистий алюміній і бути дуже цінними на брухтовому ринку.

Ці оболонки можуть містити чистий алюміній і бути дуже цінними на брухтовому ринку. Пляшки та банки. Хоча їхня вага може бути невеликою, алюмінієві пляшки та банки все одно можуть приносити хороший прибуток через їхню високу чистоту.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 15 до 60 грн,

Вінницька область — від 35 до 80 грн,

Волинська область — від 35 до 75 грн,

Дніпропетровська область — від 35 до 40 грн,

Житомирська область — від 50 до 80 грн,

Закарпатська область — від 35 до 55 грн,

Запорізька область — від 40 до 70 грн,

Івано-Франківська область — від 35 до 60 грн,

Кіровоградська область — від 20 до 55 грн,

Львівська область — від 35 до 60 грн,

Миколаївська область — від 25 до 65 грн,

Одеська область — від 35 до 65 грн,

Полтавська область — від 30 до 50 грн,

Рівненська область — від 30 до 70 грн,

Сумська область — від 20 до 55 грн,

Тернопільська область — від 30 до 75 грн,

Харківська область — від 30 до 55 грн,

Хмельницька область — від 35 до 55 грн,

Черкаська область — від 25 до 60 грн,

Чернівецька область — від 35 до 55 грн,

Чернігівська область — від 20 до 60 грн.

Ціни на алюміній у світі

За останній тиждень ціни на алюміній на публічних біржах COMEX та LME сильно зросли. Станом на 2 березня 2024 року 1 кг брухту алюмінію коштує 2,22 долара (майже 85 грн).

Ціни на алюміній за останній тиждень лютого. Джерело: Daily Metal Prices

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету та міді в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.