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Цены на чермет в Украине — сколько стоит 1 кг металлолома в конце февраля

29 февраля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 29 февраля 2024 года
Обработка металлов. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Сдача чермета на металлолом становится все популярнее среди украинских предпринимателей и частных лиц. Это может принести неплохую прибыль, поскольку цены на металлолом постоянно растут.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в феврале.

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Интересные факты о чермете

Чермет может быть восстановлен в новый металл посредством переплавки, что позволяет использовать его в производстве новых металлических изделий.

Переработка чермета способствует экономии природных ресурсов и уменьшению выбросов в атмосферу по сравнению с производством нового металла.

Металлолом черного металла может быть использован в производстве металлических конструкций, автомобилей, бытовой техники и других товаров.

Заинтересованность в переработке чермета распространяется на широкий круг лиц и предприятий, что создает устойчивый спрос на этот вид вторсырья.

Украина является крупным экспортером металлолома, что свидетельствует о значительном объеме и важности этой отрасли для страны на международном рынке.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приема

Правильная утилизация металлолома помогает сохранить природные ресурсы и уменьшить влияние на окружающую среду. Вот несколько шагов, которые следует выполнить при сдаче металлолома в пункты приема:

  • Разделите металлолом по типу металла. Это поможет пунктам приёма правильно определить вид металла и предоставить вам соответствующую цену.
  • Отделите от металлолома любые неметаллические материалы, которые могут присутствовать (например, пластик, стекло). Это поможет повысить цену.
  • После приема вашего металлолома вы получите денежное вознаграждение от пункта приема.

Соблюдение этих шагов поможет эффективно и правильно сдать металлолом в пункты приема.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Днепропетровская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;
  • Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Львовская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Николаевская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Одесская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Сумская область — от 3 грн до 4,5 грн;
  • Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Черновицкая область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и латуни в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото в Украине.

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