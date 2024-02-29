Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 29 февраля 2024 года

Цены на чермет в Украине — сколько стоит 1 кг металлолома в конце февраля
Сдача чермета на металлолом становится все популярнее среди украинских предпринимателей и частных лиц. Это может принести неплохую прибыль, поскольку цены на металлолом постоянно растут.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в феврале.
Интересные факты о чермете
Чермет может быть восстановлен в новый металл посредством переплавки, что позволяет использовать его в производстве новых металлических изделий.
Переработка чермета способствует экономии природных ресурсов и уменьшению выбросов в атмосферу по сравнению с производством нового металла.
Металлолом черного металла может быть использован в производстве металлических конструкций, автомобилей, бытовой техники и других товаров.
Заинтересованность в переработке чермета распространяется на широкий круг лиц и предприятий, что создает устойчивый спрос на этот вид вторсырья.
Украина является крупным экспортером металлолома, что свидетельствует о значительном объеме и важности этой отрасли для страны на международном рынке.
Как правильно сдавать металлолом в пункты приема
Правильная утилизация металлолома помогает сохранить природные ресурсы и уменьшить влияние на окружающую среду. Вот несколько шагов, которые следует выполнить при сдаче металлолома в пункты приема:
- Разделите металлолом по типу металла. Это поможет пунктам приёма правильно определить вид металла и предоставить вам соответствующую цену.
- Отделите от металлолома любые неметаллические материалы, которые могут присутствовать (например, пластик, стекло). Это поможет повысить цену.
- После приема вашего металлолома вы получите денежное вознаграждение от пункта приема.
Соблюдение этих шагов поможет эффективно и правильно сдать металлолом в пункты приема.
Цены на лом черных металлов в Украине
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:
- Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;
- Днепропетровская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;
- Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;
- Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Львовская область — от 3 грн до 5 грн;
- Николаевская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Одесская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Сумская область — от 3 грн до 4,5 грн;
- Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;
- Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Черновицкая область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
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