Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 29 февраля 2024 года

Обработка металлов. Фото: Adobe

Сдача чермета на металлолом становится все популярнее среди украинских предпринимателей и частных лиц. Это может принести неплохую прибыль, поскольку цены на металлолом постоянно растут.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в феврале.

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Интересные факты о чермете

Чермет может быть восстановлен в новый металл посредством переплавки, что позволяет использовать его в производстве новых металлических изделий.

Переработка чермета способствует экономии природных ресурсов и уменьшению выбросов в атмосферу по сравнению с производством нового металла.

Металлолом черного металла может быть использован в производстве металлических конструкций, автомобилей, бытовой техники и других товаров.

Заинтересованность в переработке чермета распространяется на широкий круг лиц и предприятий, что создает устойчивый спрос на этот вид вторсырья.

Украина является крупным экспортером металлолома, что свидетельствует о значительном объеме и важности этой отрасли для страны на международном рынке.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приема

Правильная утилизация металлолома помогает сохранить природные ресурсы и уменьшить влияние на окружающую среду. Вот несколько шагов, которые следует выполнить при сдаче металлолома в пункты приема:

Разделите металлолом по типу металла. Это поможет пунктам приёма правильно определить вид металла и предоставить вам соответствующую цену.

Отделите от металлолома любые неметаллические материалы, которые могут присутствовать (например, пластик, стекло). Это поможет повысить цену.

После приема вашего металлолома вы получите денежное вознаграждение от пункта приема.

Соблюдение этих шагов поможет эффективно и правильно сдать металлолом в пункты приема.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Львовская область — от 3 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Одесская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.