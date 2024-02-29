Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 29 лютого 2024 року

Обробка металу. Фото: Adobe

Здавання чормету на брухт стає все популярнішим серед українських підприємців та приватних осіб. Це може принести непоганий прибуток, оскільки ціни на брухт постійно зростають.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у лютому.

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Цікаві факти про чормет

Чормет може бути відновленим у новий метал за допомогою переплавлення, що дозволяє використовувати його у виробництві нових металевих виробів.

Перероблювання чормету сприяє заощадженню природних ресурсів та зменшенню викидів в атмосферу порівняно з виробництвом нового металу.

Брухт чорного металу може бути використаний у виробництві металевих конструкцій, автомобілів, побутової техніки та інших товарів.

Зацікавленість у перероблюванні чормету поширюється на широке коло осіб та підприємств, що створює стійкий попит на цей вид вторинної сировини.

Україна є великим експортером брухту, що свідчить про значний обсяг та важливість цієї галузі для країни на міжнародному ринку.

Як правильно здавати брухт до пунктів приймання

Правильна утилізація брухту допомагає зберегти природні ресурси та зменшити вплив на довкілля. Ось кілька кроків, які слід виконати при здаванні брухту у пункти приймання:

Розділіть брухт за типом металу. Це допоможе приймальним пунктам правильно визначити вид металу та надати вам відповідну ціну.

Відокремте від брухту будь-які неметалеві матеріали, які можуть бути присутніми (наприклад, пластик, скло). Це допоможе підвищити ціну.

Після приймання вашого брухту ви отримаєте грошову винагороду від приймального пункту.

Дотримання цих кроків допоможе ефективно та правильно здати брухт чормету у приймальні пункти.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Львівська область — від 3 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Одеська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.