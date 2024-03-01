Цены на медь и цветные металлы в Украине 1 марта 2024 года

Выплавка металла. Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido

В Украине изменились цены на металлолом меди с 1 марта. В настоящее время рыночная цена меди растет, что делает его сдачу более привлекательной для населения и предприятий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в марте.

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Интересные факты о меди

Медь является одним из немногих металлов, являющихся естественным элементом во всех живых организмах. Она играет немаловажную роль во многих физиологических процессах, таких как здоровье костей, иммунная система и развитие мозга.

В некоторых культурах медь имеет духовное значение и считается символом богатства и процветания. Она часто используется в изготовлении украшений и обрядовых предметов.

В некоторых странах, таких как Индия, медь используется в медицине по ее антибактериальным свойствам. К примеру, медные сосуды используются для хранения и водоснабжения, что помогает избежать заболеваний.

В XIX веке медь стала важным материалом для производства телефонных кабелей, что способствовало распространению телефонии.

После второй мировой войны спрос на медь стремительно возрос, поскольку она использовалась для восстановления промышленности и строительства.

Как правильно сдавать медь на лом

Если вы планируете сдать медь на лом, вот некоторые полезные советы:

Разделите медный лом по типу и чистоте металла. Это поможет получить лучшую цену за ваш материал. Удалите любые дополнительные материалы, такие как пластиковые части или другие металлы, чтобы повысить ценность лома. Определите, как выгоднее сдавать медь на лом — оптом или розницу. Некоторые пункты сбора могут предложить лучшие условия для оптовых партий. Храните медный лом на сухом месте, чтобы избежать коррозии и загрязнения, которые могут снизить его ценность. Найдите надежный пункт приема меди на лом, где вам заплатят справедливую цену за ваше сырье.

Цены на лом меди в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 1 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 275 до 290 грн;

Винницкая область — от 255 до 265 грн;

Днепропетровская область — от 230 до 245 грн;

Житомирская область — от 205 до 220 грн;

Закарпатская область — от 185 до 205 грн;

Запорожская область — от 215 до 235 грн;

Ивано-Франковская область — от 195 до 220 грн;

Кировоградская область — от 200 до 225 грн;

Львовская область — от 195 до 210 грн;

Николаевская область — от 200 до 225 грн;

Одесская область — от 235 до 255 грн;

Полтавская область — от 205 до 235 грн;

Сумская область — от 210 до 225 грн;

Тернопольская область — от 195 до 215 грн;

Харьковская область — от 235 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 205 до 220 грн;

Черкасская область — от 195 до 215 грн;

Черновицкая область — от 195 до 210 грн;

Черниговская область — от 200 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.