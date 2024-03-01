Цены на медь и цветные металлы в Украине 1 марта 2024 года

Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале марта
В Украине изменились цены на металлолом меди с 1 марта. В настоящее время рыночная цена меди растет, что делает его сдачу более привлекательной для населения и предприятий.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в марте.
Интересные факты о меди
Медь является одним из немногих металлов, являющихся естественным элементом во всех живых организмах. Она играет немаловажную роль во многих физиологических процессах, таких как здоровье костей, иммунная система и развитие мозга.
В некоторых культурах медь имеет духовное значение и считается символом богатства и процветания. Она часто используется в изготовлении украшений и обрядовых предметов.
В некоторых странах, таких как Индия, медь используется в медицине по ее антибактериальным свойствам. К примеру, медные сосуды используются для хранения и водоснабжения, что помогает избежать заболеваний.
В XIX веке медь стала важным материалом для производства телефонных кабелей, что способствовало распространению телефонии.
После второй мировой войны спрос на медь стремительно возрос, поскольку она использовалась для восстановления промышленности и строительства.
Как правильно сдавать медь на лом
Если вы планируете сдать медь на лом, вот некоторые полезные советы:
- Разделите медный лом по типу и чистоте металла. Это поможет получить лучшую цену за ваш материал.
- Удалите любые дополнительные материалы, такие как пластиковые части или другие металлы, чтобы повысить ценность лома.
- Определите, как выгоднее сдавать медь на лом — оптом или розницу. Некоторые пункты сбора могут предложить лучшие условия для оптовых партий.
- Храните медный лом на сухом месте, чтобы избежать коррозии и загрязнения, которые могут снизить его ценность.
- Найдите надежный пункт приема меди на лом, где вам заплатят справедливую цену за ваше сырье.
Цены на лом меди в Украине в марте
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 1 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 275 до 290 грн;
- Винницкая область — от 255 до 265 грн;
- Днепропетровская область — от 230 до 245 грн;
- Житомирская область — от 205 до 220 грн;
- Закарпатская область — от 185 до 205 грн;
- Запорожская область — от 215 до 235 грн;
- Ивано-Франковская область — от 195 до 220 грн;
- Кировоградская область — от 200 до 225 грн;
- Львовская область — от 195 до 210 грн;
- Николаевская область — от 200 до 225 грн;
- Одесская область — от 235 до 255 грн;
- Полтавская область — от 205 до 235 грн;
- Сумская область — от 210 до 225 грн;
- Тернопольская область — от 195 до 215 грн;
- Харьковская область — от 235 до 250 грн;
- Хмельницкая область — от 205 до 220 грн;
- Черкасская область — от 195 до 215 грн;
- Черновицкая область — от 195 до 210 грн;
- Черниговская область — от 200 до 220 грн.
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