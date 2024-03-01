Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 1 березня 2024 року

Виплавка металу. Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido

В Україні змінилися ціни на брухт міді з 1 березня. Наразі ринкова ціна на мідь зростає, що робить його здачу більш привабливою для населення та підприємств.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у березні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Мідь є одним з небагатьох металів, які є природнім елементом у всіх живих організмах. Вона грає важливу роль у багатьох фізіологічних процесах, таких як здоров'я кісток, імунна система та розвиток мозку.

В деяких культурах мідь має духовне значення і вважається символом багатства та процвітання. Вона також часто використовується у виготовленні прикрас і обрядових предметів.

У деяких країнах, таких як Індія, мідь використовується у медицині за її антибактеріальними властивостями. Наприклад, мідні посудини використовуються для зберігання та водопостачання, що допомагає уникнути захворювань.

У XIX столітті мідь стала важливим матеріалом для виробництва телефонних кабелів, що сприяло поширенню телефонії.

Після Другої світової війни попит на мідь стрімко зріс, оскільки вона використовувалася для відновлення промисловості та будівництва.

Як правильно здавати мідь на брухт

Якщо ви плануєте здати мідь на брухт, ось деякі корисні поради:

Розділіть мідний брухт за типом і чистотою металу. Це допоможе отримати кращу ціну за ваш матеріал. Видаліть будь-які додаткові матеріали, такі як пластикові частини або інші метали, щоб підвищити цінність вашого брухту. Визначте, як вигідніше здавати мідь на брухт — оптом або роздріб. Деякі пункти збору можуть запропонувати кращі умови для оптових партій. Зберігайте мідний брухт на сухому місці, щоб уникнути корозії і забруднення, які можуть зменшити його цінність. Знайдіть надійний пункт прийому міді на брухт, де вам заплатять справедливу ціну за вашу сировину.

Ціни на брухт міді в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 1 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 275 до 290 грн;

Вінницька область — від 255 до 265 грн;

Дніпропетровська область — від 230 до 245 грн;

Житомирська область — від 205 до 220 грн;

Закарпатська область — від 185 до 205 грн;

Запорізька область — від 215 до 235 грн;

Івано-Франківська область — від 195 до 220 грн;

Кіровоградська область — від 200 до 225 грн;

Львівська область — від 195 до 210 грн;

Миколаївська область — від 200 до 225 грн;

Одеська область — від 235 до 255 грн;

Полтавська область — від 205 до 235 грн;

Сумська область — від 210 до 225 грн;

Тернопільська область — від 195 до 215 грн;

Харківська область — від 235 до 250 грн;

Хмельницька область — від 205 до 220 грн;

Черкаська область — від 195 до 215 грн;

Чернівецька область — від 195 до 210 грн;

Чернігівська область — від 200 до 220 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету та алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.