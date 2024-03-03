Цены на мясо и колбасу в Украине по состоянию на март 2024 года

Мясной отдел в супермаркете. Фото: Unsplash

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на тяжелые экономические обстоятельства, вызванные российским вторжением, украинские ритейлеры продолжают успешно поддерживать стабильность цен. Два года им удается сдерживать значительное повышение цен на продукты. Однако нельзя утверждать, что стоимость пищевых продуктов остается неизменной. К сожалению, цены в магазинах все же постепенно растут. С начала полномасштабной войны в Украине значительно подорожали почти все базовые продукты.

Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в марте и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине в марте

Украинцам не следует ожидать внезапного увеличения цен на овощи. По мнению президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, украинские аграрии довольно быстро восстановили потерянные объемы овощей, которые раньше преимущественно выращивались в южных регионах.

"Все ниши уже заняты, глобальных высоких цен на овощи уже не будет, кроме точечных. Но это редкость — раз в 10 лет, как сейчас, с картофелем", — добавил он.

Также он отметил, что за период с 2022 по 2023 год Украина практически полностью компенсировала потери в производстве овощей. Рыночная обстановка в ягодном секторе тоже остается стабильной. Однако цены на один вид ягоды — малину — в Украине снова снижаются с беспрецедентной скоростью.

Тарас Баштанник также отметил, что украинские садоводы и овощеводы получили значительную поддержку благодаря грантовым программам, которые будут активны и в текущем году.

Впрочем, в Украине начали снова расти цены на белокочанную капусту. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, активный спрос на белокочанную капусту привел к повышению цен на этот продукт на этой неделе.

Оптовые компании отмечают дефицит капусты на рынке, что в сочетании с постоянно высоким спросом со стороны покупателей стало основной причиной роста цен в данном сегменте. Сегодня украинские производители предлагают белокочанную капусту по цене 8-12 грн/кг, что в среднем на 26% выше, чем на прошлой неделе.

Украинские производители объясняют положительную динамику цен преимущественно сезонными факторами. Кроме того, предложение некондиционной капусты, ранее негативно влиявшей на цены, существенно сократилось, что также способствует увеличению стоимости белокочанной капусты.

Однако, стоит отметить, что даже после увеличения цен в настоящее время капуста в Украине в среднем стоит на 33% дешевле, чем в конце февраля 2023 года.

А вот цены на морковь как раз поддерживают нисходящий темп. Согласно данным проекта EastFruit, на этой неделе на украинском рынке корнеплодов наблюдалось снижение цен на морковь, вызванное активной продажей запасов этого продукта из хранилищ.

Таким образом, украинские фермеры снизили цены на морковь в среднем на 14% по сравнению с концом прошлой рабочей недели. Морковь сейчас продается по цене 7–10 грн/кг.

Производители отмечают, что увеличение предложения моркови среднего и низкого качества оказывает негативное влияние на цены. Из-за теплой зимы качество продукции в необорудованных хранилищах быстро ухудшается, что приводит к необходимости фермеров распродавать свои запасы.

Сейчас цены на морковь в Украине уже в среднем на 72% ниже, чем в конце февраля 2023 года.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, некоторые продукты этой весной могут подорожать, но большого подорожания не ожидается.

Он отметил необходимость подготовки к возможному удорожанию яиц в связи с ростом цен на комбикорм для птиц. Он также отметил, что ситуация с посевами борщевой группы стабилизируется, что должно смягчить рост цен на эту продукцию по сравнению с предыдущим годом.

Пензин также выразил свое мнение относительно возможного дефицита молоко-сырья в Украине из-за польской блокады границы, отметив, что возможный отказ от польской продукции — это скорее мера пресечения, чем окончательное решение.

"Не будет никакого запрета (польского импорта). Мы не будем воевать с поляками. На сегодняшний момент, это не больше, чем предупредительное мероприятие. Это такой намек на зеркальные реакции. Поляки тоже не запретили украинское масло. Они лишь блокируют границы", — сказал он.

Он также отметил, что снижение объема производства молоко-сырья в Украине связано с уменьшением численности рабочей силы в аграрном секторе из-за мобилизации и других факторов. Пензин предполагает, что рост цен на молочную продукцию в Украине будет сохраняться до середины весны, когда животные перейдут на открытое содержание. Это произойдет примерно в конце апреля.

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине в марте

Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине (инфографика)

Сравнение цен на продукты в Украине (1 января 2024 года - 1 марта 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 января 2024 года Цена в грн по состоянию на 1 марта 2024 года Разница цен Колбаса сырокопченая "Брауншвейская" 1 кг 802,82 764,80 -4,7% Колбаса варено-копченая "салями" 1 кг 239,80 261,00 +8,8% Колбаса вареная "лекарственная" 1 кг 350,50 282,84 -19,3 Колбаса вареная "молочная" 400 гр 115,93 123,90 +6,8% Сардельки с сыром 1 кг 223,70 230,70 +3,1% Сардельки "молочные" 1 кг 116,00 116,28 +0,2% Сосиски филейные 1 кг 225,90 227,87 +0,8% Колбаски полукопченые "охотничьи" 1 кг 561,98 529,05 -5,8% Бекон 1 кг 406,45 398,67 -1,9% Буженина 1 кг 497,56 500,67 +0,6 Говядина гуляш 1 кг 257,95 271,70 +5,3% Говядина ребра 1 кг 157,95 162,95 +3,1% Курятина бедро 1 кг 116,58 115,45 -0,9% Куриная голень 1 кг 80,81 69,95 -13,4% Курятина филе 1 кг 162,71 165,27 +1,5% Свинина грудинка 1 кг 179,62 156,98 -12,6% Свинина лопатка 1 кг 171,61 160,39 -6,5% Свинина ошеек 1 кг 236,86 214,44 -9,4% Свинина подбрюшина 1 кг 182,66 159,70 -12,5% Свинина ребра 1 кг 185,19 174,70 -5,6% Свинина шашлык 1 кг 210,50 203,58 -3,2% Сало домашнее 1 кг 255,28 239,00 -6,3% Сало соленое 1 кг 243,34 242,84 -0,2%

Как видим, по сравнению с январем, в марте подешевело подавляющее большинство мясных продуктов. Особо следует отметить падение цены "докторской" колбасы (-19%), а также куриных голеней (-13,4%). Кроме того, подешевели все виды свинины. Здесь падение цен составило в среднем от 3 до 12 процентов. Лишь несколько позиций из списка существенно выросли в цене, это: колбасы "салями" (+8,8%) и "молочная" (+6,8%), а также говядина гуляш (+5,3%) и ребра (+3,1%)

Напомним, мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине по состоянию на февраль 2024 года. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.

Также мы рассказали, сколько на сколько в феврале подорожали фрукты . Из-за серьезных экономических проблем, вызванных двухлетней войной с Россией, в Украине неуклонно растет стоимость пищевых продуктов.