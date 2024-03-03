Ціни на м'ясо та ковбасу в Україні станом на березень 2024 року

М'ясний відділ у супермаркеті. Фото: Unsplash

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри важкі економічні обставини в країні, викликані російським вторгненням, українські рітейлери продовжують успішно підтримувати стабільність цін. Два роки їм вдається стримувати значне підвищення цін на продукти. Проте, не можна стверджувати, що вартість харчових продуктів залишається незмінною. На жаль, ціни в магазинах все ж таки поступово зростають. З початку повномасштабної війни в Україні суттєво подорожчали майже усі базові продукти.

Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у березні та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні у березні

Українцям не слід очікувати раптового збільшення цін на овочі. На думку президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника українські аграрії досить швидко відновили втрачені обсяги овочів, які раніше переважно вирощувалися у південних регіонах.

"Усі ніші вже зайняті, глобальних високих цін на овочі вже не буде, крім точкових. Але це рідкість — раз на 10 років, як зараз із картоплею", — додав він.

Також він зазначив, що за період з 2022 по 2023 роки Україна практично повністю компенсувала втрати у виробництві овочів. Ринкова обстановка у ягідному секторі також залишається стабільною. Проте ціни на один вид ягоди — малину — в Україні знову знижуються з безпрецедентною швидкістю.

Тарас Баштанник також наголосив, що українські садівники та овочівники отримали значну підтримку завдяки грантовим програмам, які будуть активними й у поточному році.

Втім, в Україні почали знову зростати ціни на білокачанну капусту. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, активний попит на білокачанну капусту призвів до підвищення цін на цей продукт цього тижня.

Оптові компанії наразі відзначають дефіцит капусти на ринку, що у поєднанні з постійно високим попитом з боку покупців стало основною причиною зростання цін у даному сегменті. Сьогодні українські виробники пропонують білокачанну капусту за ціною 8-12 грн/кг, що в середньому на 26% вище, ніж минулого тижня.

Українські виробники пояснюють позитивну динаміку цін переважно сезонними факторами. Крім того, пропозиція некондиційної капусти, яка раніше негативно впливала на ціни, суттєво скоротилася, що також сприяє збільшенню вартості білокачанної капусти.

Проте, варто відзначити, що навіть після збільшення цін на цей час капуста в Україні в середньому коштує на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року.

А ось ціни на моркву як раз підтримують спадний темп. Відповідно до даних проєкту EastFruit, цього тижня на українському ринку коренеплодів спостерігалося зниження цін на моркву, викликане активним продажем запасів цього продукту зі сховищ.

Таким чином, українські фермери знизили ціни на моркву в середньому на 14%, порівняно з кінцем минулого робочого тижня. Морква зараз продається за ціною 7-10 грн/кг.

Виробники зазначають, що збільшення пропозиції моркви середньої та низької якості негативно впливає на ціни. Внаслідок теплої зими якість продукції в необладнаних сховищах швидко погіршується, що призводить до необхідності фермерів розпродувати свої запаси.

Зараз ціни на моркву в Україні вже в середньому на 72% нижчі, ніж наприкінці лютого 2023 року.

На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пєндзіна деякі продукти цієї весни можуть подорожчати, але великого здорожчання не очікується.

Він наголосив на необхідності підготовки до можливого подорожчання яєць у зв'язку зі зростанням цін на комбікорм для птахів. Він також зазначив, що ситуація із посівами борщової групи стабілізується, що має пом'якшити зростання цін на цю продукцію порівняно з попереднім роком.

Пензін також висловив свою думку щодо можливого дефіциту молоко-сировини в Україні через польську блокаду кордону, зазначивши, що можлива відмова від польської продукції — це радше запобіжний захід, ніж остаточне рішення.

"Не буде ніякої заборони (польського імпорту). Ми не будемо воювати з поляками. На сьогоднішній момент, це не більше, ніж попереджувальний захід. Це такий натяк на дзеркальні реакції. Поляки ж теж не заборонили українське масло. Вони лише блокують кордони", — сказав він.

Він також зазначив, що зниження обсягу виробництва молоко-сировини в Україні пов'язане зі зменшенням чисельності робочої сили в аграрному секторі через мобілізацію та інші фактори. Пензін передбачає, що зростання цін на молочну продукцію в Україні зберігатиметься до середини весни, коли тварини перейдуть на відкрите утримання. Це станеться приблизно наприкінці квітня.

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у березні

Для аналізу зміни цін на м'ясо та м'ясні продукти в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні (інфографіка)

Порівняння цін на продукти в Україні (1 січня 2024 року — 1 березня 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 січня 2024 року Ціна у грн станом на 1 березня 2024 року Різниця цін Ковбаса сирокопчена "брауншвейська" 1 кг 802,82 764,80 -4,7% Ковбаса варено-копчена "салямі" 1 кг 239,80 261,00 +8,8% Ковбаса варена "лікарська" 1 кг 350,50 282,84 -19,3 Ковбаса варена "молочна" 400 гр 115,93 123,90 +6,8% Сардельки з сиром 1 кг 223,70 230,70 +3,1% Сардельки "молочні" 1 кг 116,00 116,28 +0,2% Сосиски філейні 1 кг 225,90 227,87 +0,8% Ковбаски напівкопчені "мисливські" 1 кг 561,98 529,05 -5,8% Бекон 1 кг 406,45 398,67 -1,9% Буженина 1 кг 497,56 500,67 +0,6 Яловичина гуляш 1 кг 257,95 271,70 +5,3% Яловичина ребра 1 кг 157,95 162,95 +3,1% Курятина стегно 1 кг 116,58 115,45 -0,9% Курятина гомілка 1 кг 80,81 69,95 -13,4% Курятина філе 1 кг 162,71 165,27 +1,5% Свинина грудинка 1 кг 179,62 156,98 -12,6% Свинина лопатка 1 кг 171,61 160,39 -6,5% Свинина ошийок 1 кг 236,86 214,44 -9,4% Свинина підчеревина 1 кг 182,66 159,70 -12,5% Свинина ребра 1 кг 185,19 174,70 -5,6% Свинина шашлик 1 кг 210,50 203,58 -3,2% Сало домашнє 1 кг 255,28 239,00 -6,3% Сало солоне 1 кг 243,34 242,84 -0,2%

Як бачимо, в порівнянні із січнем у березні здешевшала переважна більшість м'ясних продуктів. Особливо слід відзначити падіння ціни лікарської ковбаси (-19%), а також курячих гомілок (-13,4%). Крім того, здешевшали всі види свинини. Тут падіння цін склало у середньому від 3 до 12 відсотків Лише декілька позицій зі списку істотно зросли в ціні, це: ковбаси "салямі" (+8,8%) та "молочна" (+6,8%), а також яловичина гуляш (+5,3%) та ребра (+3,1%)

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на молочні продукти в Україні станом на лютий 2024 року. Після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.

Також ми розповіли, скільки на скільки у лютому здорожчали фрукти. Через серйозні економічні проблеми, викликані дворічною війною з Росією, в Україні неухильно зростає вартість харчових продуктів.