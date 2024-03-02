Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 марта 2024

Поле ячменя. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

Цены на ячмень в Украине за последнюю неделю начали стремительно расти. Эксперты увязывают это с повышенным спросом на эту культуру как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 2 марта 2024 года.

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По состоянию на 2 марта 2024 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 815 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 2 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень на протяжении последней недели выросла на приблизительно 50 грн. На выходных — в субботу, 24 февраля, и в воскресенье, 25 февраля — ячмень стоил 4 736 грн за тонну. Такая цена ячменя была зафиксирована и в понедельник, 26 февраля. Со вторника, 27 февраля, по четверг, 29 февраля, тонна ячменя стоила уже 4 790 грн, а в пятницу, 1 марта, — 4 780 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень в Украине зависят от разных факторов. Спрос и предложение на рынке играют важную роль: если спрос растет, а предложение остается стабильным или уменьшается, цены могут повыситься. Напротив, если предложение превышает спрос — стоимость может снизиться.

Погодные условия, урожайность, мировые тенденции производства и потребления ячменя, а также валютные курсы, — все эти факторы также могут влиять на стоимость ячменя. Кроме того, в Украине цены на ячмень могут варьироваться, в зависимости от условий продажи (оптовые или розничные цены) и условий доставки.

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