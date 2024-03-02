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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь на початку березня

2 березня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 2 березня 2024
Поле ячменю. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на ячмінь в Україні за останній тиждень почали стрімко зростати. Експерти пов'язують це з підвищеним попитом на цю культуру як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 2 березня 2024 року.

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Станом 2 березня 2024 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 815 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 2 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь впродовж останнього тижня зрозла на близько 50 грн. На вихідних — у суботу, 24 лютого, та у неділю, 25 лютого — ячмінь коштував 4 736 грн за тонну. Така вартість ячменю була зафіксована і в понеділок, 26 лютого. З вівторка, 27 лютого, до четверга, 29 лютого, тонна ячменю коштувала вже 4 790 грн, а у п'ятницю, 1 березня, — 4 780 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни цін на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні залежать від різних чинників. Попит і пропозиція на ринку грають важливу роль: якщо попит зростає, а пропозиція залишається стабільною або зменшується, ціни можуть підвищитися. Навпаки, якщо пропозиція перевищує попит — вартість може знизитися.

Погодні умови, врожайність, світові тенденції виробництва і споживання ячменю, а також валютні курси, — усі ці фактори також можуть впливати на вартість ячменю. Крім того, в Україні ціни на ячмінь можуть коливатися, залежно від умов продажу (оптові чи роздрібні ціни) та умов доставки.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику

Ми також писали про те, що внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях розсипали близько 180 тонн українського зерна, яке було в дорозі до Марокко. У Міністерстві внутрішніх справ Польщі прокоментували інциденти з висипанням українського зерна з вагонів польськими протестувальниками. Очільник відомства Марчін Кервінскі назвав такі вчинки неприйнятними та пообіцяв покарати винних.

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ячмінь

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