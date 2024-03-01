Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 марта 2024 года — сколько стоит кукуруза

Сбор урожая кукурузы. Фото: Daniel Acker/Bloomberg

После недавнего снижения, цены на кукурузу начали расти. Такие изменения обусловлены возросшим спросом и ограниченным предложением на рынке. Эксперты прогнозируют, что с 1 марта стоимость кукурузы продолжит повышаться.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 1 марта 2024 года.

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По состоянию на 1 марта средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 088 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 1 марта 2024 года. Источник: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла более чем на 30 гривен за тонну. Так, на выходных — в субботу, 24 февраля, и воскресенье, 25 февраля, стоимость тонны кукурузы составила 5 055 гривен. Во вторник, 27 февраля, цена выросла до 5 071 гривен за тонну. В среду, 28 февраля, тонна кукурузы стоила уже 5 079 гривен за тонну, а в четверг, 29 февраля, цена на кукурузу выросла до 5 088 грн за тонну. Такая стоимость кукурузы придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются в результате ряда факторов. Прежде всего цены зависят от погодных условий и урожайности в стране и мире. Также большое значение имеет спрос на кукурузу как кормовую и промышленную культуру, которая может колебаться в зависимости от спроса на мясо, молоко и другие животноводческие продукты, а также от развития биотопливной отрасли. На стоимость влияют валютные курсы, политическая ситуация в стране и мире, а также технические и технологические инновации в выращивании кукурузы.

В последнее время на цены на кукурузу в Украине оказывает влияние и блокирование польской границы, что привело к усложнению экспорта зерна. Это может привести к росту цен на внутреннем рынке из-за уменьшенного предложения и увеличенного спроса.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и подсолнечника.

Мы также писали о том, что в результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях рассыпали около 180 тонн украинского зерна, которое было в пути в Марокко. В Министерстве внутренних дел Польши прокомментировали инциденты с порчей украинского зерна польскими протестующими. Глава ведомства Марчин Кервински назвал такие поступки неприемлемыми и пообещал наказать виновных.