Ціни на зернові в Україні станом на 1 березня 2024 —скільки коштує кукурудза

Збір урожаю кукурудзи. Фото: Daniel Acker/Bloomberg

Після нещодавнього зниження, ціни на кукурудзу почали зростати. Такі зміни обумовлені збільшеним попитом та обмеженою пропозицією на ринку. Експерти прогнозують, що з 1 березня вартість кукурудзи продовжить підвищуватися.

Новини.LIVE дізналося, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 1 березня 2024 року.

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Станом на 1 березня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 088 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 1 березня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла на понад 30 гривень за тонну. Так, на вихідних — у суботу, 24 лютого, та неділю, 25 лютого — вартість тонни кукурудзи становила 5 055 гривень. У вівторок, 27 лютого, ціна на кукурудзу зросла до 5 071 гривні за тонну. У середу, 28 лютого, тонна кукурудзи коштувала вже 5 079 гривень за тонну, а у четвер, 29 лютого, ціна на кукурудзу зросла до 5 088 грн за тонну. Така вартість кукурудзи тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються внаслідок низки факторів. Перш за все, ціни залежать від погодних умов та урожайності в країні та світі. Також велике значення має попит на кукурудзу як кормову та промислову культуру, що може коливатися, залежно від попиту на м'ясо, молоко та інші продукти тваринництва, а також від розвитку біопаливної галузі. На вартість впливають валютні курси, політична ситуація в країні та світі, а також технічні та технологічні інновації у вирощуванні кукурудзи.

Останнім часом на ціни на кукурудзу в Україні впливає і блокування польського кордону, що призвело до ускладнення експорту зерна. Це може призвести до зростання цін на внутрішньому ринку через зменшену пропозицію та збільшений попит.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та соняшнику.

Ми також писали про те, що внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях розсипали близько 180 тонн українського зерна, яке було в дорозі до Марокко. У Міністерстві внутрішніх справ Польщі прокоментували інциденти з висипанням українського зерна з вагонів польськими протестувальниками. Очільник відомства Марчін Кервінскі назвав такі вчинки неприйнятними та пообіцяв покарати винних.