Цены на зерновые в Украине на 4 марта 2024 года

Комбайн в поле. Фото: Bartek Sadowski/Bloomberg

Цены на пшеницу в Украине снизились немного, что создает благоприятные условия для производителей и потребителей. Однако эксперты прогнозируют, что стоимость на эту зерновую культуру вскоре повысится.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 4 марта.

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По состоянию на 4 марта 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 218 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 4 марта. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни немного снизилась. В субботу, 24 февраля, цена тонны пшеницы составила 5 254 грн. Такая стоимость пшеницы продержалась до вторника, 27 февраля, когда упала до своего недельного минимума в 5 245 грн за тонну. В среду, 28 февраля, тонна пшеницы стоила уже 5 235 грн, а в четверг, 29 февраля, цена на пшеницу выросла до 5 267 грн за тонну. Однако в пятницу, 1 марта, тонна пшеницы стоила уже 5 256 грн, а в субботу, 2 марта, цена упала до 5 227 грн за тонну. В воскресенье, 3 марта, цена тонны пшеницы снова снизилась и составила уже 5 218 гривен. Такая стоимость пшеницы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются на основе различных факторов, включающих погодные условия, питательные вещества в почве, урожайность, затраты на производство и транспортировку, спрос и предложение на рынке. Погодные условия оказывают значительное влияние на выращивание пшеницы, поскольку неблагоприятные погодные условия, такие как засуха или ливни, могут привести к уменьшению урожайности и, следовательно, к повышению цен.

Одним из факторов, которые могут влиять на цены на пшеницу в Украине, является блокирование польских границ. Это может возникнуть по различным причинам, таким как политические конфликты, торговые ограничения или эпидемиологические меры. Блокировка границ может привести к сокращению объемов экспорта пшеницы из Украины, что в свою очередь может сказаться на ценах на внутреннем рынке.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и соя. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

Мы также писали о том, что фермерские хозяйства в Одесской области имеют возможность получить бесплатные семена яровой пшеницы. Помощь могут получить предприятия, земельные угодья которых составляют от 10 до 500 гектаров.