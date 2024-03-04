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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця на початку березня

4 березня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 4 березня 2024 року
Комбайн у полі. Фото: Bartek Sadowski/Bloomberg
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні трохи знизилися, що створює сприятливі умови для виробників та споживачів. Однак, експерти прогнозують, що вартість на цю зернову культуру незабаром підвищиться.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 4 березня.

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Станом на 4 березня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 218 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 4 березня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів трохи знизилась. У суботу, 24 лютого, ціна тонни пшениці становила 5 254 грн. Така вартість пшениці протрималась до вівторка, 27 лютого, коли впала до свого тижневого мінімуму у 5 245 грн за тону. У середу, 28 лютого, тонна пшениці коштувала вже 5 235 грн, а у четвер, 29 лютого, ціна на пшеницю зросла до 5 267 грн за тонну. Проте у п'ятницю, 1 березня, тонна пшениці коштувала вже 5 256 грн, а у суботу, 2 березня, ціна впала до 5 227 грн за тонну. У неділю, 3 березня, ціна тонни пшениці знову знизилась і становила вже 5 218 гривень. Така вартість пшениці зафіксована й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються на основі різноманітних факторів, які включають в себе погодні умови, поживні речовини в грунті, врожайність, витрати на виробництво та транспортування, попит та пропозицію на ринку. Погодні умови мають значний вплив на вирощування пшениці, оскільки несприятливі погодні умови, такі як посуха або зливи, можуть призвести до зменшення врожайності і, отже, до підвищення цін.

Одним з факторів, який може впливати на ціни на пшеницю в Україні, є блокування польських кордонів. Це може виникнути через різноманітні причини, такі як політичні конфлікти, торгові обмеження або епідеміологічні заходи. Блокування кордонів може призвести до скорочення обсягів експорту пшениці з України, що своєю чергою може позначитися на цінах на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику

Ми також писали про те, що фермерські господарства на Одещині мають можливість отримати безоплатне насіння ярої пшениці. Допомогу можуть отримати підприємства, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.

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