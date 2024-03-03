Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 марта 2024 года — сколько стоит соя

Уборка урожая. Фото: REUTERS/Bryan Woolston

Цены на сою в Украине в начале марта продолжают расти, отмечая тенденцию повышения на фоне мировых трендов. Это развитие событий оказывает влияние на аграрный сектор страны и отражается на экономике страны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 3 марта 2024 года.

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По состоянию на 3 марта средняя цена на сою в Украине составляет 16 957 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 3 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни выросла более чем на 200 гривен. С субботы, 24 февраля, до среды, 28 февраля, включительно тонна сои стоила 16 734 грн. В четверг, 29 февраля, цена на сою составила 16 985 грн за тонну. В пятницу, 1 марта, и в субботу, 2 марта, тонна сои стоила 16 975 гривен. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения цен на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Цены на сою в Украине формируются под влиянием различных факторов, как внутренних, так и внешних. Среди внутренних факторов важна урожайность, которая может быть под влиянием погодных условий и агротехник выращивания. Также объемы производства и потребления сои в Украине влияют на спрос и предложение, определяя условия торговли на внутреннем рынке.

Внешние факторы влияют также на стоимость сои в Украине. Мировые цены на зерновую культуру, в частности в США и Бразилии, могут определять конкурентоспособность украинской сои на международных рынках. Кроме того, курсы валют и тарифные барьеры могут влиять на стоимость импорта и экспорта зерна, что также отражается на внутренних ценах. Таким образом, формирование цен на сою в Украине является сложным процессом, учитывающим различные факторы и динамику мировых рынков.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и пшеница. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

Мы также писали о том, что в результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях рассыпали около 180 тонн украинского зерна, которое было в пути в Марокко. В Министерстве внутренних дел Польши прокомментировали инциденты с рассыпанием украинского зерна из вагонов польскими протестующими. Глава ведомства Марчин Кервински назвал такие поступки неприемлемыми и пообещал наказать виновных.