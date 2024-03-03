Ціни на зернові в Україні станом на 3 березня 2024 року — скільки коштує соя

Збирання врожаю. Фото: REUTERS/Bryan Woolston

Ціни на сою в Україні на початку березня продовжують зростати, відзначаючи тенденцію до підвищення на фоні світових трендів. Цей розвиток подій впливає на аграрний сектор країни та відображається на економіці країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 3 березня 2024 року.

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Станом на 3 березня середня ціна на сою в Україні становить 16 957 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 3 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою за останні дні зросла на понад 200 гривень. З суботи, 24 лютого, до середи, 28 лютого, включно тонна сої коштувала 16 734 грн. У четвер, 29 лютого, ціна на сою становила 16 985 грн за тонну. У п'ятницю, 1 березня, та у суботу, 2 березня, тонна сої коштувала 16 975 гривень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни цін на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які містять як внутрішні, так і зовнішні чинники. Серед внутрішніх факторів важливе значення має врожайність, яка може бути під впливом погодних умов та агротехнік вирощування. Також обсяги виробництва та споживання сої в Україні впливають на попит та пропозицію, визначаючи умови торгівлі на внутрішньому ринку.

Зовнішні фактори також впливають на вартість сої в Україні. Світові ціни на цю зернову культуру, зокрема в США та Бразилії, можуть визначати конкурентоспроможність української сої на міжнародних ринках. Крім того, курс валют та тарифні бар'єри можуть впливати на вартість імпорту та експорту зерна, що також відображається на внутрішніх цінах. Таким чином, формування цін на сою в Україні є складним процесом, що враховує різноманітні фактори та динаміку світових ринків.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику.

Ми також писали про те, що внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях розсипали близько 180 тонн українського зерна, яке було в дорозі до Марокко. У Міністерстві внутрішніх справ Польщі прокоментували інциденти з висипанням українського зерна з вагонів польськими протестувальниками. Очільник відомства Марчін Кервінскі назвав такі вчинки неприйнятними та пообіцяв покарати винних.