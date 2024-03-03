Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя на початку березня arrow

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя на початку березня

3 березня 2024 07:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 3 березня 2024 року — скільки коштує соя
Збирання врожаю. Фото: REUTERS/Bryan Woolston
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на сою в Україні на початку березня продовжують зростати, відзначаючи тенденцію до підвищення на фоні світових трендів. Цей розвиток подій впливає на аграрний сектор країни та відображається на економіці країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 3 березня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 3 березня середня ціна на сою в Україні становить 16 957 грн за тонну разом з ПДВ.

null
Середня ціна на сою в Україні станом на 3 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою за останні дні зросла на понад 200 гривень. З суботи, 24 лютого, до середи, 28 лютого, включно тонна сої коштувала 16 734 грн. У четвер, 29 лютого, ціна на сою становила 16 985 грн за тонну. У п'ятницю, 1 березня, та у суботу, 2 березня, тонна сої коштувала 16 975 гривень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

null
Тижнева динаміка зміни цін на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які містять як внутрішні, так і зовнішні чинники. Серед внутрішніх факторів важливе значення має врожайність, яка може бути під впливом погодних умов та агротехнік вирощування. Також обсяги виробництва та споживання сої в Україні впливають на попит та пропозицію, визначаючи умови торгівлі на внутрішньому ринку.

Зовнішні фактори також впливають на вартість сої в Україні. Світові ціни на цю зернову культуру, зокрема в США та Бразилії, можуть визначати конкурентоспроможність української сої на міжнародних ринках. Крім того, курс валют та тарифні бар'єри можуть впливати на вартість імпорту та експорту зерна, що також відображається на внутрішніх цінах. Таким чином, формування цін на сою в Україні є складним процесом, що враховує різноманітні фактори та динаміку світових ринків.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику

Ми також писали про те, що внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях розсипали близько 180 тонн українського зерна, яке було в дорозі до Марокко. У Міністерстві внутрішніх справ Польщі прокоментували інциденти з висипанням українського зерна з вагонів польськими протестувальниками. Очільник відомства Марчін Кервінскі назвав такі вчинки неприйнятними та пообіцяв покарати винних.

сільське господарство
гроші
ціни в Україні
зерно
експорт зерна
ціни
аграрії
соя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу