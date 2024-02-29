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Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце февраля

29 февраля 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 февраля 2024 года — сколько стоит тонна подсолнечника
Комбайн в поле. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине начали падать без определенной причины, что вызывает беспокойство среди производителей и экспортеров. Это развитие событий может оказать большое влияние на аграрную ситуацию в стране и потребовать внимания от соответствующих правительственных и отраслевых структур.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 29 февраля 2024 года.

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По состоянию на 29 февраля средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 13 261 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 29 февраля 2024 года. Источник: tripoli.land

Цены на подсолнечник за последнюю неделю несколько снизились. Во вторник, 20 февраля, стоимость подсолнечника составила 13 328 грн. за тонну, а в среду, 21 февраля, — 13 306 грн. В четверг, 22 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 299 гривен, а в пятницу, 23 февраля, цена подсолнечника несколько выросла и составила уже 13 329 грн за тонну. С субботы, 24 февраля, до понедельника, 26 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 317 грн. Во вторник, 27 февраля, цена подсолнечника составила уже 13 316 грн за тонну, а в среду, 28 февраля, упала до 13 261 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

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Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием различных факторов, среди которых:

  • Налоги и акцизы. Денежные взносы в виде налогов и акцизов могут оказывать влияние на конечную цену продукции.
  • Мировые цены. Глобальные тенденции на рынках подсолнечного и сырья могут определять ценовую политику в Украине.
  • Представление и спрос. Уровень урожайности подсолнечника в Украине и в других странах может влиять на общий объем предложения на рынке.
  • Валютный курс Курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам может влиять на конкурентоспособность украинской подсолнечной продукции на внешних рынках.
  • Климатические условия. Негативные погодные условия могут привести к потерям в урожае, что может повысить цены на подсолнечник.
  • Технологические и производственные издержки. Стоимость производства подсолнечной продукции, включая сельскохозяйственные и транспортные расходы, также оказывает влияние на формирование цен.

В целом цены на подсолнечник в Украине являются результатом сложного взаимодействия различных факторов, и их движение может быть непредсказуемым и зависит от множества обстоятельств.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.

Мы также писали о том, что в результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях рассыпали около 180 тонн украинского зерна, которое было в пути в Марокко. Все, кто причастен к этому делу, будут нести ответственность и возмещать материальный ущерб.

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