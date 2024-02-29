Ціни на зернові в Україні станом на 29 лютого 2024 року — скільки коштує тонна соняшнику

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці лютого
Ціни на соняшник в Україні почали падати без визначеної причини, що викликає занепокоєння серед виробників та експортерів. Цей розвиток подій може мати великий вплив на аграрну ситуацію в країні та вимагатиме уваги від відповідних урядових та галузевих структур.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 29 лютого 2024 року.
Станом на 29 лютого середня ціна на соняшник в Україні становить 13 261 грн за тонну разом з ПДВ.
Ціни на соняшник за останній тиждень дещо знизились. У вівторок, 20 лютого, вартість соняшнику становила 13 328 грн за тонну, а у середу, 21 лютого, — 13 306 грн. У четвер, 22 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 299 гривень, а у п'ятницю, 23 лютого, ціна на соняшник дещо зросла і становила вже 13 329 грн за тонну. Із суботи, 24 лютого, до понеділка, 26 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 317 грн. У вівторок, 27 лютого, ціна соняшнику становила вже 13 316 грн за тонну, а у середу, 28 лютого, впала до 13 261 грн. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.
Як формуються ціни на соняшник в Україні
Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, серед яких:
- Податки та акцизи. Грошові внески у вигляді податків та акцизів можуть впливати на кінцеву ціну продукції.
- Світові ціни. Глобальні тенденції на ринках соняшникової олії та сировини можуть визначати цінову політику в Україні.
- Подання та попит. Рівень врожайності соняшнику в Україні та інших країнах може впливати на загальний обсяг пропозиції на ринку.
- Валютний курс. Курс національної валюти відносно іноземних валют може впливати на конкурентоспроможність української соняшникової продукції на зовнішніх ринках.
- Кліматичні умови. Негативні погодні умови можуть призвести до втрат у врожаї, що своєю чергою може підвищити ціни на соняшник.
- Технологічні та виробничі витрати. Вартість виробництва соняшникової продукції, включаючи сільськогосподарські та транспортні витрати, також впливає на формування цін.
Загалом, ціни на соняшник в Україні є результатом складної взаємодії різних факторів, і їхній рух може бути непередбачуваним і залежить від множини обставин.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.
Ми також писали про те, що внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях розсипали близько 180 тонн українського зерна, яке було в дорозі до Марокко. Всі, хто причетний до цієї справи, нестимуть відповідальність і відшкодовуватимуть матеріальні збитки.
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