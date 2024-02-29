Ціни на зернові в Україні станом на 29 лютого 2024 року — скільки коштує тонна соняшнику

Комбайн в полі. Фото: Reuters

Ціни на соняшник в Україні почали падати без визначеної причини, що викликає занепокоєння серед виробників та експортерів. Цей розвиток подій може мати великий вплив на аграрну ситуацію в країні та вимагатиме уваги від відповідних урядових та галузевих структур.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 29 лютого 2024 року.

Читайте також:

Станом на 29 лютого середня ціна на соняшник в Україні становить 13 261 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 29 лютого 2024 року. Джерело: tripoli.land

Ціни на соняшник за останній тиждень дещо знизились. У вівторок, 20 лютого, вартість соняшнику становила 13 328 грн за тонну, а у середу, 21 лютого, — 13 306 грн. У четвер, 22 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 299 гривень, а у п'ятницю, 23 лютого, ціна на соняшник дещо зросла і становила вже 13 329 грн за тонну. Із суботи, 24 лютого, до понеділка, 26 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 317 грн. У вівторок, 27 лютого, ціна соняшнику становила вже 13 316 грн за тонну, а у середу, 28 лютого, впала до 13 261 грн. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, серед яких:

Податки та акцизи. Грошові внески у вигляді податків та акцизів можуть впливати на кінцеву ціну продукції.

Грошові внески у вигляді податків та акцизів можуть впливати на кінцеву ціну продукції. Світові ціни. Глобальні тенденції на ринках соняшникової олії та сировини можуть визначати цінову політику в Україні.

Глобальні тенденції на ринках соняшникової олії та сировини можуть визначати цінову політику в Україні. Подання та попит. Рівень врожайності соняшнику в Україні та інших країнах може впливати на загальний обсяг пропозиції на ринку.

Рівень врожайності соняшнику в Україні та інших країнах може впливати на загальний обсяг пропозиції на ринку. Валютний курс. Курс національної валюти відносно іноземних валют може впливати на конкурентоспроможність української соняшникової продукції на зовнішніх ринках.

Курс національної валюти відносно іноземних валют може впливати на конкурентоспроможність української соняшникової продукції на зовнішніх ринках. Кліматичні умови. Негативні погодні умови можуть призвести до втрат у врожаї, що своєю чергою може підвищити ціни на соняшник.

Негативні погодні умови можуть призвести до втрат у врожаї, що своєю чергою може підвищити ціни на соняшник. Технологічні та виробничі витрати. Вартість виробництва соняшникової продукції, включаючи сільськогосподарські та транспортні витрати, також впливає на формування цін.

Загалом, ціни на соняшник в Україні є результатом складної взаємодії різних факторів, і їхній рух може бути непередбачуваним і залежить від множини обставин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.

Ми також писали про те, що внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях розсипали близько 180 тонн українського зерна, яке було в дорозі до Марокко. Всі, хто причетний до цієї справи, нестимуть відповідальність і відшкодовуватимуть матеріальні збитки.