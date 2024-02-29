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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці лютого

29 лютого 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 29 лютого 2024 року — скільки коштує тонна соняшнику
Комбайн в полі. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні почали падати без визначеної причини, що викликає занепокоєння серед виробників та експортерів. Цей розвиток подій може мати великий вплив на аграрну ситуацію в країні та вимагатиме уваги від відповідних урядових та галузевих структур.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 29 лютого 2024 року.

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Станом на 29 лютого середня ціна на соняшник в Україні становить 13 261 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на соняшник в Україні станом на 29 лютого 2024 року. Джерело: tripoli.land

Ціни на соняшник за останній тиждень дещо знизились. У вівторок, 20 лютого, вартість соняшнику становила 13 328 грн за тонну, а у середу, 21 лютого, — 13 306 грн. У четвер, 22 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 299 гривень, а у п'ятницю, 23 лютого, ціна на соняшник дещо зросла і становила вже 13 329 грн за тонну. Із суботи, 24 лютого, до понеділка, 26 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 317 грн. У вівторок, 27 лютого, ціна соняшнику становила вже 13 316 грн за тонну, а у середу, 28 лютого, впала до 13 261 грн. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, серед яких:

  • Податки та акцизи. Грошові внески у вигляді податків та акцизів можуть впливати на кінцеву ціну продукції.
  • Світові ціни. Глобальні тенденції на ринках соняшникової олії та сировини можуть визначати цінову політику в Україні.
  • Подання та попит. Рівень врожайності соняшнику в Україні та інших країнах може впливати на загальний обсяг пропозиції на ринку.
  • Валютний курс. Курс національної валюти відносно іноземних валют може впливати на конкурентоспроможність української соняшникової продукції на зовнішніх ринках.
  • Кліматичні умови. Негативні погодні умови можуть призвести до втрат у врожаї, що своєю чергою може підвищити ціни на соняшник.
  • Технологічні та виробничі витрати. Вартість виробництва соняшникової продукції, включаючи сільськогосподарські та транспортні витрати, також впливає на формування цін.

Загалом, ціни на соняшник в Україні є результатом складної взаємодії різних факторів, і їхній рух може бути непередбачуваним і залежить від множини обставин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи

Ми також писали про те, що внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях розсипали близько 180 тонн українського зерна, яке було в дорозі до Марокко. Всі, хто причетний до цієї справи, нестимуть відповідальність і відшкодовуватимуть матеріальні збитки.

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