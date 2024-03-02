В Forbes рассказали, возможна ли полная остановка торговли Польши с Украиной

Польские протестующие. Фото: AFP

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с группой министров в пятницу, 23 февраля, прибыли на границу с Польшей. Там они планировали решить проблему блокады, однако к ним не приехал ни один польский представитель.

Об этом пишет Forbes в субботу, 2 марта.

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Протесты на границе

28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польское и украинское правительства ведут переговоры о временном закрытии границы для приостановки торговли.

В то же время, он пообещал проговорить это решение с местными фермерами и добавил, что "решение" будет временным и "взаимно болезненным". Однако по состоянию на 2 марта новостей о закрытии границы не слышно.

Forbes обратился к пяти правительственным структурам с вопросами: что произошло за эти пять дней и насколько оценивается готовность Туска перейти к действиям. Но ни одно ведомство не дало ответа.

Возможна ли полная остановка торговли

Торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона заявил, что слова Туска следует принимать как часть внутренней коммуникации с польским обществом.

По его словам, этот вопрос не является частью переговорного процесса между Украиной и Польшей.

"(Перекрытие границы. — Ред.) действительно моделировалось, но все понимают, что это смерть для бизнеса", — отметил он.

Качка отметил, что агроэкспорт является лишь незначительной частью совместной торговли между странами. Например, в прошлом году Украина экспортировала в Польшу промышленные товары на 4,7 млрд долларов, что в три раза больше агротовары.

А что касается польского промышленного экспорта в Украину, то он достиг 6,7 млрд долларов, агротовары же — 600 млн долларов.

Торговля между Польшей и Украиной. Фото: Forbes

Что говорят в Польше

Глава комитета Сейма по иностранным делам Павел Коваль объяснил слова Туска. Он говорит, что, с одной стороны, премьер должен учитывать интересы национальных производителей, с другой — интересы компаний, которые экспортируют в Украину.

А координатор программы Восточной Европы в Польском институте международных отношений Даниэль Шелиговский считает, что заявление главы правительства было скорее месседжем, что все очень серьезно.

По его мнению, это не политическое дело, а конфликт экономических процессов, который нужно разрешить.

Также слова Туска можно рассматривать как "поднятие ставок" переж переговорами с Украиной относительно границы, которые планируются 28 марта в Варшаве.

В то же время, Украина тоже не отступает — об этом свидетельствуют намеки чиновников о зеркальных ограничениях польского экспорта в Украину и заявление Зеленского, что в случае неудачных переговоров Украина будет защищать свой бизнес.

Как повлияет полная остановка торговли

Шелиговский пояснил, что закрытие границы для товаров будет особенно болезненным для Польши, потому что она имеет положительное сальдо в торговле с Украиной. Поэтому, по крайней мере, до 28 марта это вряд ли произойдет.

"Туск сам говорил, что закрывать границы не хочется, потому что это болезненное решение. В будущем оно может быть на столе, но пока нет", — добавил аналитик.

Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию. Новини.LIVE узнали, что по этому поводу думают украинцы.

В результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.

Польша утилизирует 30 тонн высыпанного украинского зерна. В то же время, его могут направить на производство биодизеля.