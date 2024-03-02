У Forbes розповіли, чи можлива повна зупинка торгівлі Польщі з Україною

Польські протестувальники. Фото: AFP

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів у п'ятницю, 23 лютого, прибули на кордон з Польщею. Там вони планували розв'язати проблему блокаду, однак до них не приїхав жоден польський представник.

Про це пише Forbes у суботу, 2 березня.

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28 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польський та український уряди ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для призупинення торгівлі.

Водночас він пообіцяв проговорити це рішення із місцевими фермерами та додав, що "рішення" буде тимчасовим та "взаємно болючим". Однак станом на 2 березня новин щодо закриття кордону не чутно.

Тож Forbes звернувся до п'яти урядових структур із запитаннями: що сталося за ці п’ять днів та наскільки оцінюється готовність Туска перейти до дій. Але жодне відомство не надало відповіді.

Чи можлива повна зупинка торгівлі

Торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону заявив, що слова Туска слід приймати як частину внутрішньої комунікації із польським суспільством.

За його словами, це питання не є частиною переговорного процесу між Україною та Польщею.

"(Перекриття кордону. — Ред.) справді моделювалося, але всі розуміють, що це смерть для бізнесу", — зауважив він.

Качка зазначив, що агроекспорт є лише незначною частиною спільної торгівлі між країнами. Наприклад, торік Україна експортувала до Польщі промислові товари на 4,7 млрд доларів, що втричі більше за агротовари.

А щодо польського промислового експорту в Україну, то він сягнув 6,7 млрд доларів, агротовари ж — 600 млн доларів.

Торгівля між Польщою та Україною. Фото: Forbes

Що кажуть у Польщі

Голова комітету Сейму із закордонних справ Павел Коваль пояснив слова Туска. Він каже, що з одного боку прем'єр має враховувати інтереси національних виробників, з іншого — інтереси компаній, які експортують до України.

А координатор програми Східної Європи у Польському інституті міжнародних відносин Даніель Шеліговський вважає, що заява голови уряду була радше меседжем, що все дуже серйозно.

На його думку, це не політична справа, а конфлікт економічних процесів, який треба розв’язати.

Також слова Туска можна розглядати як "підняття ставок" переж переговорами з Україною щодо кордону, які плануються 28 березня у Варшаві.

Водночас Україна теж не відступає — про це свідчать натяки урядовців про дзеркальні обмеження польського експорту до України та заява Зеленського, що у разі невдалих перемовин Україна захищатиме свій бізнес.

Як вплине повна зупинка торгівлі

Шеліговський пояснив, що закриття кордону для товарів буде особливо болісним для Польщі, бо вона має позитивне сальдо у торгівлі з Україною. Тому принаймні до 28 березня це навряд відбудеться.

"Туск сам казав, що закривати кордони не хочеться, бо це болісне рішення. В майбутньому воно може бути на столі, але поки що ні", — додав аналітик.

Нагадаємо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію. Новини.LIVE дізналися, що з цього приводу думають українці.

Внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях було розсипано близько 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко.

Також відомо, що Польща утилізує 30 тонн висипаного українського зерна. Водночас його можуть скерувати на виробництво біодизелю.