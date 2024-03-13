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В США попытаются запретить TikTok — кто против

13 марта 2024 13:56
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
На голосование в Палате представителей США будет вынесен законопроект о запрете TikTok
Логотип TikTok и флаг США. Фото: tumblr.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На голосование в Палате представителей США в среду, 13 марта, будет вынесен законопроект о запрете TikTok. Его внесение было поддержано обеими партиями – Демократической и Республиканской.

Подробности законопроекта приводит Business Insider.

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Что в законопроекте о запрете TikTok в США

Законопроект под названием "Закон о защите американцев от контролируемых иностранными противниками приложений" был представлен членами палаты представителей Майком Галлахером и Раджей Кришнамурти, при поддержке 52 соавторов.

Он предоставляет компаниям, контролируемым "иностранными противниками", срок в 180 дней, чтобы продать свои американские активы. И хотя, как отмечается, инициатива направлена в первую очередь на TikTok и его материнскую компанию из КНР ByteDance, другие компании также могут попасть под действие законопроекта.

В случае принятия этого документа у генерального прокурора появится возможность подать иск в соответствующий окружной суд Соединенных Штатов и при необходимости прекратить деятельность компании.

Кто выступает против запрета TikTok

Хотя законопроект получил широкую поддержку обеих партий в Конгрессе, не все с ним согласны. С момента объявления намерения запретить TikTok многие американские пользователи этой соцсети высказались против этого. Они утверждают, что принятие этого законопроекта может негативно отразиться на их бизнесе.

Однако, как отмечается, на намерения американских законодателей недовольство блоггеров не сильно влияет.

"Вот пример приложения, которое контролирует противник, который лжет американскому народу и вмешивается в законодательный процесс в Конгрессе. Как ни странно, это почти доказывает то, о чем мы здесь говорили", — заявил один из авторов законопроекта Майк Галлахер.

Бывший президент Дональд Трамп также высказался против законопроекта.

"Если вы избавитесь от TikTok, Facebook и Zuckerschmuck удвоит свой бизнес", — написал в соцсети Truth Social.

Несмотря на противодействие со стороны Трампа, эксперты ожидают, что в Палате представителей законопроект будет принят. Однако его будущий успех в Сенате не гарантирован.

Напомним, мы писали, что Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины провел круглый стол. Участники пришли к выводу, что нужно искать метод как запретить мессенджер Telegram в Украине.

Также мы рассказывали, что правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" телеграм-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь даже шла о возможном запрете мессенджера в Украине.

США
Китай
соцсети
TikTok
ТикТок
технологии
запрет

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