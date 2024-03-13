На голосування у Палаті представників США буде винесений законопроєкт про заборону TikTok

Логотип TikTok та прапор США. Фото: tumblr.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На голосування у Палаті представників США у середу, 13 березня, буде винесений законопроєкт про заборону TikTok. Його внесення було підтримано обома партіями — Демократичною та Республіканською.

Подробиці законопроєкту наводить Business Insider.

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Законопроєкт під назвою "Закон про захист американців від контрольованих іноземними супротивниками додатків" був представлений членами палати представників Майком Галлахером та Раджею Крішнамурті за підтримки 52 співавторів.

Він надає компаніям, що контролюються "іноземними супротивниками", термін у 180 днів, щоб продати свої американські активи. І хоча, як зазначається, ініціатива спрямована в першу чергу на TikTok та його материнську компанію з КНР ByteDance, інші компанії також можуть опинитись під дією законопроєкту.

В разі прийняття цього документу у генерального прокурора з'явиться можливість подати позов до відповідного окружного суду Сполучених Штатів та, за необхідності, припинити діяльність компанії.

Хто виступає проти заборони TikTok

Хоча законопроєкт отримав широку підтримку обох партій у Конгресі, не всі з ним згодні. З моменту оголошення наміру заборонити TikTok чимало американських користувачів цієї соцмережі висловилися проти цього. Вони стверджують, що прийняття цього законопроєкту може негативно позначитися на їхньому бізнесі.

Проте, як зазначається, на наміри американських законодавців невдоволення блогерів не дуже впливає.

"Ось приклад додатка, який контролює супротивник, який бреше американському народу і втручається в законодавчий процес у Конгресі. Як не дивно, це майже доводить те, про що ми тут говорили", — заявив один з авторів законопроєкту Майк Галлахер.

Колишній президент Дональд Трамп також висловився проти законопроєкту.

"Якщо ви позбавитеся TikTok, Facebook і Zuckerschmuck подвоїть свій бізнес", — написав у соцмережі Truth Social.

Попри протидію з боку Трампа, експерти очікують, що у Палаті представників законопроєкт буде ухвалено. Однак його майбутній успіх у Сенаті не гарантовано.

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