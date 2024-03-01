Беженцам в Нидерландах планируют отменить часть льгот — какие изменения ждут украинцев

Беженцы на вокзале. Фото: Reuters

Правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Депутаты страны считают, что украинцы с доходами должны платить за жилье.

Об этом сообщает Dutchnews.

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Депутат Каспер Велдкамп выразил поддержку "умному и справедливому" решению по вкладам за проживание в частном жилье. Ведь таким людям предусмотрены дополнительные выплаты в размере 93 евро в месяц для покрытия расходов хозяев. Известно, что речь идет о примерно пятой части из 100 000 украинцев.

"Более половины украинцев работают. Это очень хороший прогресс. Но я не считаю справедливым, если работающий получает доход и бесплатное жилье, не должен платить ничего. Честный личный взнос кажется мне разумным", — заявил депутат.

Многие члены парламента Нидерландов поддерживают ужесточение правил для трудоустроенных лиц. Следует отметить, что беженцам также выплачивается от 280 до 380 евро на покрытие базовых нужд, но эти выплаты прекращаются после того, как человек нашел работу. Согласно последним данным статистического агентства CBS, около 46% украинских беженцев уже нашли работу в Нидерландах.

Кроме того, украинцы, согласно местным правилам, не платят медицинское страхование, коммунальные услуги и налоги. Поэтому им приходится тратить часть заработка на жительство.

"Украинцы, которые здесь работают, должны внести свой вклад в собственное жилье. Это то, что должны делать искатели убежища и люди, получающие льготы. К украинцам нужно относиться так же, как ко всем остальным в этой стране", — сказала представительница левого альянса GroenLinks-PvdA Кати Пири.

Что еще нужно знать

Напомним, что официальные представители Берлина объявили о расширении соглашения о принудительном возвращении беженцев на их родину. Гражданам некоторых стран могут отказать в приюте.

Мы также сообщали о том, что миграционный комитет Организации Объединенных Наций обнародовал миллионные цифры украинских беженцев, покинувших нашу страну спустя почти два года полномасштабной войны с Россией. Так, общее количество украинцев составило более 14 миллионов человек.