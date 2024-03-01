Біженцям у Нідерландах планують скасувати частину пільг — які зміни чекають на українців

Біженці на вокзалі. Фото: Reuters

Уряд Нідерландів виступив за скасування частини пільг для українських біженців. Депутати країни вважають, що українці з доходами мають платити за житло.

Про це повідомляє Dutchnews.

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Депутат Каспер Велдкамп висловив підтримку "розумному і справедливому" рішенню щодо внесків за проживання у приватному житлі. Адже таким людям передбачені додаткові виплати в розмірі 93 євро на місяць для покриття витрат господарів. Відомо, що мова про приблизно п'яту частину зі 100 000 українців.

"Більше половини українців працюють. Це надзвичайно хороший прогрес. Але я не вважаю справедливим, якщо той, хто працює, отримує дохід і безкоштовне житло, не повинен платити нічого. Чесний особистий внесок здається мені розумним", — заявив депутат.

Багато членів парламенту Нідерландів підтримують посилення правил для працевлаштованих осіб. Варто відзначити, що біженцям також виплачується від 280 до 380 євро на покриття базових потреб, але ці виплати припиняються після того, як людина знайшла роботу. А згідно з останніми даними статистичного агентства CBS, близько 46% українських біженців вже знайшли роботу у Нідерландах.

Крім того, українці, відповідно до місцевих правил, не сплачують медичне страхування, комунальні послуги і податки. Тому їм доводиться витрачати частину заробітку на проживання.

"Українці, які тут працюють, повинні зробити свій внесок у власне житло. Це те, що мають робити шукачі притулку та люди, які отримують пільги. До українців треба ставитися так само, як до всіх інших у цій країні", — сказала представниця лівого альянсу GroenLinks-PvdA Каті Пірі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що офіційні представники Берліна оголосили про розширення угоди про примусове повернення біженців на їхню батьківщину. Громадянам деяких країн можуть відмовити у притулку.

Ми також повідомляли про те, що міграційний комітет Організації Об'єднаних Націй оприлюднив мільйонні цифри українських біженців, які покинули нашу країну через майже два роки повномасштабної війни з Росією. Так, загальна кількість українців становила понад 14 мільйонів людей.