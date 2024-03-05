Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Украинцы могут получить 15 тыс. евро от ЕС — как подать заявку arrow

Украинцы могут получить 15 тыс. евро от ЕС — как подать заявку

5 марта 2024 09:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь от ЕС — кто из украинцев может получить 15 тыс. евро
Европейская валюта в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские предприниматели, имеющие или мечтающие о собственном бизнесе, могут принять участие в программе EU4Business. В ее рамках можно получить грант в поддержку собственного дела.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Читайте также:

Грантовая программа от EU4Business

"Привлеките средства на развитие собственного дела. Стартует отбор проектов на грантовую программу от Минцифры и EU4Business", — говорится в сообщении.

Согласно программе, участникам предоставят средства на возобновление и развитие бизнеса. Общая сумма на финансирование программы составляет 300 тысяч евро, в одни руки можно получить до 15 тысяч евро.

В ведомстве отмечают, что подавать заявки на грант "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса" можно, если созданные продукты и услуги содержат инновационную составляющую, а в планах — расширение бизнеса или экспорт.

Грант разрешается использовать на:

  • покупку оборудования, программное обеспечение, сырье и инструменты;
  • сохранение/создание рабочих мест;
  • аренду помещений, оборудование или программное обеспечение;
  • покупку услуг, поддерживающих производство, развитие экспортного и инновационного потенциала;
  • расходы, связанные с транспортировкой, переездом или переквалификацией.

Как подать заявку на помощь для бизнеса

Заявки принимают только до 10 марта 2024 года по следующей ссылке.

Процедура прохождения грантовой программы:

  • заявители подают заявки на портале Украинского фонда стартапов;
  • Украинский фонд стартапов проверяет заявки на соответствие требованиям и полноту информации;
  • независимые эксперты проведут оценку заявок и интервью с кандидатами, которые войдут в краткий список топ-25;
  • Фонд стартапов проведет собеседования с потенциальными победителями;
  • Фонд проведет работу по подтверждению предоставленной заявителями информации и подписанию грантовых соглашений;
  • Украинский фонд стартапов заключит соглашения с 20 победителями.


Фонд стартапов от имени программы EU4Business будет осуществлять грантовые выплаты, мониторить и анализировать промежуточные отчеты победителей.

"Строим страну предпринимателей вместе", — отмечается в сообщении ведомства.

Программа EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП софинансируется Евросоюзом и правительством Германии и реализуется Германской федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, добавили в Минцифры.

Ознакомиться подробнее с условиями программы можно по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес и выйти на европейский рынок, могут принять участие в отборе на новый проект UkraineReady4EU. В его рамках можно получить грант на продвижение бизнеса.

Также мы писали, что в Украине действует грантовая программа "Власна справа". В рамках программы украинские предприниматели могут получить на бизнес до 250 тыс. гривен, а ветераны — до 1 млн гривен.

Европейский союз
финансовая помощь
деньги
Минцифры
материальная помощь
бизнес
финансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым