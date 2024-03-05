Денежная помощь от ЕС — кто из украинцев может получить 15 тыс. евро

Украинцы могут получить 15 тыс. евро от ЕС — как подать заявку
Украинские предприниматели, имеющие или мечтающие о собственном бизнесе, могут принять участие в программе EU4Business. В ее рамках можно получить грант в поддержку собственного дела.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Грантовая программа от EU4Business
"Привлеките средства на развитие собственного дела. Стартует отбор проектов на грантовую программу от Минцифры и EU4Business", — говорится в сообщении.
Согласно программе, участникам предоставят средства на возобновление и развитие бизнеса. Общая сумма на финансирование программы составляет 300 тысяч евро, в одни руки можно получить до 15 тысяч евро.
В ведомстве отмечают, что подавать заявки на грант "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса" можно, если созданные продукты и услуги содержат инновационную составляющую, а в планах — расширение бизнеса или экспорт.
Грант разрешается использовать на:
- покупку оборудования, программное обеспечение, сырье и инструменты;
- сохранение/создание рабочих мест;
- аренду помещений, оборудование или программное обеспечение;
- покупку услуг, поддерживающих производство, развитие экспортного и инновационного потенциала;
- расходы, связанные с транспортировкой, переездом или переквалификацией.
Как подать заявку на помощь для бизнеса
Заявки принимают только до 10 марта 2024 года по следующей ссылке.
Процедура прохождения грантовой программы:
- заявители подают заявки на портале Украинского фонда стартапов;
- Украинский фонд стартапов проверяет заявки на соответствие требованиям и полноту информации;
- независимые эксперты проведут оценку заявок и интервью с кандидатами, которые войдут в краткий список топ-25;
- Фонд стартапов проведет собеседования с потенциальными победителями;
- Фонд проведет работу по подтверждению предоставленной заявителями информации и подписанию грантовых соглашений;
- Украинский фонд стартапов заключит соглашения с 20 победителями.
Фонд стартапов от имени программы EU4Business будет осуществлять грантовые выплаты, мониторить и анализировать промежуточные отчеты победителей.
"Строим страну предпринимателей вместе", — отмечается в сообщении ведомства.
Программа EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП софинансируется Евросоюзом и правительством Германии и реализуется Германской федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, добавили в Минцифры.
Ознакомиться подробнее с условиями программы можно по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес и выйти на европейский рынок, могут принять участие в отборе на новый проект UkraineReady4EU. В его рамках можно получить грант на продвижение бизнеса.
Также мы писали, что в Украине действует грантовая программа "Власна справа". В рамках программы украинские предприниматели могут получить на бизнес до 250 тыс. гривен, а ветераны — до 1 млн гривен.
Читайте Новини.LIVE!