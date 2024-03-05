Денежная помощь от ЕС — кто из украинцев может получить 15 тыс. евро

Европейская валюта в руках. Фото: Unsplush

Украинские предприниматели, имеющие или мечтающие о собственном бизнесе, могут принять участие в программе EU4Business. В ее рамках можно получить грант в поддержку собственного дела.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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Грантовая программа от EU4Business

"Привлеките средства на развитие собственного дела. Стартует отбор проектов на грантовую программу от Минцифры и EU4Business", — говорится в сообщении.

Согласно программе, участникам предоставят средства на возобновление и развитие бизнеса. Общая сумма на финансирование программы составляет 300 тысяч евро, в одни руки можно получить до 15 тысяч евро.

В ведомстве отмечают, что подавать заявки на грант "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса" можно, если созданные продукты и услуги содержат инновационную составляющую, а в планах — расширение бизнеса или экспорт.

Грант разрешается использовать на:

покупку оборудования, программное обеспечение, сырье и инструменты;

сохранение/создание рабочих мест;

аренду помещений, оборудование или программное обеспечение;

покупку услуг, поддерживающих производство, развитие экспортного и инновационного потенциала;

расходы, связанные с транспортировкой, переездом или переквалификацией.

Как подать заявку на помощь для бизнеса

Заявки принимают только до 10 марта 2024 года по следующей ссылке.

Процедура прохождения грантовой программы:

заявители подают заявки на портале Украинского фонда стартапов;

Украинский фонд стартапов проверяет заявки на соответствие требованиям и полноту информации;

независимые эксперты проведут оценку заявок и интервью с кандидатами, которые войдут в краткий список топ-25;

Фонд стартапов проведет собеседования с потенциальными победителями;

Фонд проведет работу по подтверждению предоставленной заявителями информации и подписанию грантовых соглашений;

Украинский фонд стартапов заключит соглашения с 20 победителями.



Фонд стартапов от имени программы EU4Business будет осуществлять грантовые выплаты, мониторить и анализировать промежуточные отчеты победителей.

"Строим страну предпринимателей вместе", — отмечается в сообщении ведомства.

Программа EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП софинансируется Евросоюзом и правительством Германии и реализуется Германской федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, добавили в Минцифры.

Ознакомиться подробнее с условиями программы можно по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес и выйти на европейский рынок, могут принять участие в отборе на новый проект UkraineReady4EU. В его рамках можно получить грант на продвижение бизнеса.

Также мы писали, что в Украине действует грантовая программа "Власна справа". В рамках программы украинские предприниматели могут получить на бизнес до 250 тыс. гривен, а ветераны — до 1 млн гривен.