Грошова допомога від ЄС — хто з українців може отримати 15 тис. євро

Українці можуть отримати 15 тис. євро від ЄС — як подати заявку
Українські підприємці, які мають чи мріють про власний бізнес, можуть взяти участь у програмі EU4Business. У її рамках можна отримати грант на підтримку власної справи.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Грантова програма від EU4Business
"Залучіть кошти на розвиток власної справи. Стартує відбір проєктів на грантову програму від Мінцифри та EU4Business", — йдеться у повідомленні.
Згідно з програмою, учасникам нададуть кошти на відновлення та розвиток бізнесу. Загальна сума на фінансування програми становить 300 тис. євро, в одні руки можна отримати до 15 тис. євро.
У відомстві зазначають, що подавати заявки на грант "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу", можна, якщо створені продукти та послуги містять інноваційну складову, а в планах — розширення бізнесу чи експорт.
Грант дозволяється використати на:
- купівлю обладнання, програмне забезпечення, сировину та інструменти;
- збереження/створення робочих місць;
- оренду приміщень, обладнання чи програмне забезпечення;
- купівлю послуг, що підтримують виробництво, розвиток експортного та інноваційного потенціалу;
- витрати, які пов’язані з транспортуванням, переїздом чи перекваліфікацією.
Як подати заявку на допомогу для бізнесу
Заявки приймають лише до 10 березня 2024 року за наступним посиланням.
Процедура проходження грантової програми:
- заявники подають заявки на порталі Українського фонду стартапів;
- Український фонд стартапів перевіряє заявки на відповідність вимогам та повноту інформації;
- незалежні експерти проведуть оцінку заявок та інтерв’ю з кандидатами, які увійдуть до короткого списку топ-25;
- Фонд стартапів проведе співбесіди з потенційними переможцями;
- Фонд проведе роботу щодо підтвердження наданої заявниками інформації та підписання грантових угод;
- Український фонд стартапів укладе угоди з 20 переможцями.
Також Фонд стартапів від імені програми EU4Business здійснюватиме грантові виплати, моніторитиме та аналізуватиме проміжні звіти переможців.
"Будуємо країну підприємців разом", — наголошується у повідомленні відомства.
Програма EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" співфінансується Євросоюзом та урядом Німеччини та реалізується Німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, додали у Мінцифри.
Ознайомитися детальніше з умовами програми можна за посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські підприємці, які хочуть масштабувати свій бізнес і вийти на європейський ринок, можуть взяти участь у відборі на новий проєкт UkraineReady4EU. У його рамках можна отримати грант на просування бізнесу.
Також ми писали, що в Україні діє грантова програма "Власна справа". У рамках програми українські підприємці можуть отримати на бізнес до 250 тис. гривень, а ветерани — до 1 млн гривень.
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