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Українці можуть отримати 15 тис. євро від ЄС — як подати заявку

5 березня 2024 09:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога від ЄС — хто з українців може отримати 15 тис. євро
Європейська валюта у руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські підприємці, які мають чи мріють про власний бізнес, можуть взяти участь у програмі EU4Business. У її рамках можна отримати грант на підтримку власної справи.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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Грантова програма від EU4Business

"Залучіть кошти на розвиток власної справи. Стартує відбір проєктів на грантову програму від Мінцифри та EU4Business", — йдеться у повідомленні.

Згідно з програмою, учасникам нададуть кошти на відновлення та розвиток бізнесу. Загальна сума на фінансування програми становить 300 тис. євро, в одні руки можна отримати до 15 тис. євро.

У відомстві зазначають, що подавати заявки на грант "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу", можна, якщо створені продукти та послуги містять інноваційну складову, а в планах — розширення бізнесу чи експорт.

Грант дозволяється використати на:

  • купівлю обладнання, програмне забезпечення, сировину та інструменти;
  • збереження/створення робочих місць;
  • оренду приміщень, обладнання чи програмне забезпечення;
  • купівлю послуг, що підтримують виробництво, розвиток експортного та інноваційного потенціалу;
  • витрати, які пов’язані з транспортуванням, переїздом чи перекваліфікацією.

Як подати заявку на допомогу для бізнесу

Заявки приймають лише до 10 березня 2024 року за наступним посиланням.

Процедура проходження грантової програми:

  • заявники подають заявки на порталі Українського фонду стартапів;
  • Український фонд стартапів перевіряє заявки на відповідність вимогам та повноту інформації;
  • незалежні експерти проведуть оцінку заявок та інтерв’ю з кандидатами, які увійдуть до короткого списку топ-25;
  • Фонд стартапів проведе співбесіди з потенційними переможцями;
  • Фонд проведе роботу щодо підтвердження наданої заявниками інформації та підписання грантових угод;
  • Український фонд стартапів укладе угоди з 20 переможцями.

    
Також Фонд стартапів від імені програми EU4Business здійснюватиме грантові виплати, моніторитиме та аналізуватиме проміжні звіти переможців.

"Будуємо країну підприємців разом", — наголошується у повідомленні відомства.

Програма EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" співфінансується Євросоюзом та урядом Німеччини та реалізується Німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, додали у Мінцифри.

Ознайомитися детальніше з умовами програми можна за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські підприємці, які хочуть масштабувати свій бізнес і вийти на європейський ринок, можуть взяти участь у відборі на новий проєкт UkraineReady4EU. У його рамках можна отримати грант на просування бізнесу.

Також ми писали, що в Україні діє грантова програма "Власна справа". У рамках програми українські підприємці можуть отримати на бізнес до 250 тис. гривень, а ветерани — до 1 млн гривень.

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