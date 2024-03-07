Тарифы на газ — известно, какие будут суммы в третьей платежке

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Kyivgaz

Украинцы с 2024 года начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри домов. Известно, какие суммы могут быть в "третьей платежке за газ".

Об этом информирует профильное издание Gazpravda.

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Необходимость технического обслуживания

В конце прошлого года Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), урегулировали бюрократические преграды, утвердив тарифы и типичный договор на соответствующее техническое обслуживание газосетей общей собственности в многоквартирных домах.

Таким образом, с текущего года в Украине должны постепенно восстановить техническое обслуживание газовых сетей и оборудования, установленное в местах общего пользования, по новым нормам.

Согласно правилам, всех совладельцев многоквартирных домов, у которых не было индивидуальных или коллективных договоров, автоматически присоединили к типичным договорам с местными операторами газораспределительных сетей (филиалом "Газмереж", гор- или облгазом). Такие договоры не требуют двустороннего подписания, ведь соглашение является типичным и публичным.

Суммы в третьей платежке за газ

Финальная стоимость технического обслуживания сетей общей собственности будет напрямую зависеть от конкретных:

регионов;

домов;

количества квартир;

технических особенностей сетей.

Однако суммы в таких квитанциях не будут "космическими". Операторы газораспределительных сетей опубликовали ориентировочный размер платежки и графики проведения ТО для домов. Найти свой адрес можно на сайтах своих операторов ГРС.

Окончательная стоимость работ будет уточнена после фактического проведения и составления технического паспорта. В частности, в Киевской области разовый ориентировочный средний платеж за техобслуживание будет составлять 320 грн с квартиры, однако не за месяц, а сразу за несколько лет. Ожидается, что такую плату будут начислять раз в три или пять лет.

Периодичность проведения техобслуживания сетей многоэтажки будет зависеть от возраста. В частности, внутридомовые системы, срок эксплуатации которых не больше 25 лет, должны обслуживаться один раз в пять лет. Если больше этого срока — раз в три года.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине сейчас остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук считает, что тарифы в Украине несправедливы, и их рано или поздно придется повышать. Это, по его словам, позволит существенно поднять экономику и создаст возможность конкурировать с европейскими странами.