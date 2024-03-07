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Українці отримають третю платіжку за газ — озвучено суми

7 березня 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на газ — відомо, які будуть суми у третій платіжці
Комунальні квитанції та гроші.Фото: Kyivgaz
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці з 2024 року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування (ТО) газових труб усередині будинків. Відомо, які суми можуть бути в "третій платіжці за газ".

Про це інформує профільне видання Gazpravda.

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Необхідність технічного обслуговування

У кінці минулого року Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), врегулювали бюрократичні перепони, затвердивши тарифи та типовий договір на відповідне технічне обслуговування газомереж спільної власності у багатоквартирних будинках.

Таким чином, з поточного року в Україні мають поступово відновити технічне обслуговування газових мереж та обладнання, що встановлене у місцях загального користування, за новими нормами.

Згідно з правилами, усіх співвласників багатоквартирних будинків, у яких не було індивідуальних чи колективних договорів, автоматично приєднали до типових договорів з місцевими операторами газорозподільних мереж (філією "Газмереж", міськ- чи облгазом). Такі договори не вимагають двостороннього підписання, адже угода є типовою та публічною.

Суми у третій платіжці за газ

Фінальна вартість технічного обслуговування мереж спільної власності буде напряму залежати від конкретних:

  • регіонів;
  • будинків;
  • кількості квартир;
  • технічних особливостей мереж.

Проте суми в таких квитанціях не будуть "космічні". Оператори газорозподільних мереж опублікували орієнтовний розмір платіжки та графіки проведення ТО для будинків. Знайти свою адресу можна на сайтах своїх операторів ГРС.

Остаточна вартість робіт буде уточнена після фактичного проведення та складання технічного паспорта. Зокрема, у Київській області разовий орієнтовний середній платіж за техобслуговування становитиме 320 грн з квартири, однак не за місяць, а одразу за кілька років. Очікується, що таку плату нараховуватимуть раз на три або п'ять років.

Періодичність проведення техобслуговування мереж багатоповерхівки залежатиме від її віку. Зокрема, внутрішньобудинкові системи, термін експлуатації яких не більше 25 років, мають обслуговуватись один раз на п'ять років. Якщо більше цього терміну — раз на три роки.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують порушувати цю тему й наголошують на її важливості. 

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук вважає, що тарифи в Україні несправедливі, і їх рано чи пізно доведеться підвищувати. Це, за його словами, дозволить суттєво підняти економіку та створить можливість для конкуренції з європейськими країнами. 

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