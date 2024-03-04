Коммунальные счета — кому предоставят помощь на оплату услуг в 6 тыс. грн

Деньги и коммунальные счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ряде регионов страны действуют программы поддержки населения по компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг из местных бюджетов. Известно, где можно рассчитывать на 6 тысяч гривен помощи.

Об этом сообщается на сайте одного из городских советов.

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Речь идет о предоставлении материальной помощи в Чернигове для некоторых уязвимых категорий граждан, которые согласно законодательству не получают льгот и жилищных субсидий. Выплату предоставляют на ежемесячной основе, говорится на официальном сайте Черниговского горсовета.

Программа поддержки финансируется из городского бюджета и предоставляется после подачи заявления в Департамент социальной политики горсовета. Размер пособия составляет 500 грн ежемесячно. Всего за год — 6 тыс. грн.

"На заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета согласованы механизмы получения семьями погибших военных в российско-украинской войне и в Афганистане при выполнении интернационального долга, ежемесячного пособия из бюджета Черниговского городского тергромада на оплату услуг ЖКХ", — отмечает пресс-служба городского совета.

Кто получит материальную помощь на услуги ЖКХ

Материальную помощь для оплаты коммунальных услуг будут предоставлять:

семьям погибших военных в российско-украинский войне;

родственникам погибших в войне в Афганистане;

членам семьи погибшего защитника и защитницы Украины, являющихся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Что касается переселенцев, то выплаты предоставляются при условии, что с момента официальной регистрации в Чернигове прошло не менее одного года.

Оказание помощи будет прекращено, если во время проверки выявят задолженность за коммунальные услуги за более чем два месяца. В то же время выплату материальной помощи возобновят только при погашении задолженности и документального подтверждения.

"Ежегодно до 1 апреля и до 1 октября Департаментом будет проводиться проверка своевременности уплаты средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги получателями ежемесячного пособия. В случае выявления просроченной задолженности более двух месяцев выплата пособия приостанавливается", — говорится в сообщении.

Подобные программы действуют в разных городах для поддержки некоторых уязвимых категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не получают льгот и жилищных субсидий. В частности, в Киевской области.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

Также мы писали о том, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получит льготы на коммуналку в марте 2024 года. Речь идет о категории льготников, которым льготы предоставляются в зависимости от доходов.