Комунальні рахунки — кому дадуть допомогу на оплату послуг у 6 тис. грн

Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У низці регіонів країни діють програми підтримки населення з надання компенсації на оплату житлово-комунальних послуг з місцевих бюджетів. Відомо, де можна розраховувати на 6 тис. грн допомоги.

Про це повідомляється на сайті однієї з міських рад.

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Йдеться про надання матеріальної допомоги у Чернігові для деяких вразливих категорій громадян, які відповідно до законодавства не отримують пільг та житлових субсидій. Виплату надають на щомісячній основі, йдеться на офіційному сайті Чернігівської міськради.

Програму підтримки фінансують з міського бюджету та надають після подання заяви до Департаменту соціальної політики міськради. Розмір допомоги становить 500 грн щомісяця. Загалом за рік — 6 тис. грн.

"На засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради погоджено механізми отримання родинами загиблих військових в російсько-українській війні, та в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку, щомісячної допомоги з бюджету Чернігівської міської тергромади на оплату послуг ЖКГ", — зазначає пресслужба міськради.

Хто отримає матеріальну допомогу на послуг ЖКГ

Матеріальну допомогу для оплати комунальних послуг надаватимуть:

родинам загиблих військових у російсько-українській війні;

родичам загиблих у війні в Афганістані;

членам сім'ї загиблого захисника та захисниці України, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

Щодо переселенців, то виплати надають за умови, що з моменту офіційної реєстрації у Чернігові минуло не менше одного року.

Надання допомоги припинять, якщо під час перевірки виявлять заборгованість за комунальні послуги за понад два місяці. Водночас, виплату матеріальної допомоги відновлять тільки за погашення заборгованості та документального підтвердження.

"Щорічно до 1 квітня та до 1 жовтня Департаментом проводитиметься перевірка своєчасності сплати коштів за надані житлово-комунальні послуги одержувачами щомісячної допомоги. У разі виявлення простроченої заборгованості понад два місяці, виплата допомоги призупиняється", — йдеться у повідомленні.

Подібні програми діють у різних містах для підтримки деяких вразливих категорій громадян, які відповідно до законодавства не отримують пільг та житлових субсидій. Зокрема, у Київській області.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.

Також ми писали про те, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто отримає пільги на комуналку у березні 2024 року. Йдеться про категорію пільговиків, яким пільги надаються залежно від доходів.