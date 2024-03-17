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Правительство увеличило размер помощи детям погибших защитников — сколько будут платить

17 марта 2024 12:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Детям погибших защитников-добровольцев повысили соцпомощь — как изменился размер выплат
Стена памяти в Киеве. Фото: КГГА
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Украины повысило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников и защитниц, добровольно участвовавших в обороне Украины и не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Повышенные выплаты будут начисляться с 1 апреля 2024года. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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На сколько повысили выплаты детям погибших добровольцев

Так, с 1 апреля автоматически повысится размер выплаты:

  • на одного ребенка — с 2361 гривны до 7800 гривен;
  • до 6100 гривен на каждого несовершеннолетнего, если в семье двое и более детей.

Так правительство урегулировало вопрос выплат соцпомощи детям добровольцев, которым установлен статус членов семьи погибших защитников согласно Закону "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

Другие выплаты семьям погибших военнослужащих

Согласно законодательству Украины, в случае смерти военного во время военного времени (в том числе и в случае смерти от ранения, полученного во время защиты Родины), государство выплачивает семье погибшего 15 миллионов гривен. Эта сумма делится поровну между родителями, детьми/иждивенцами и мужем (женой).

Государство также оказывает финансовую помощь пленникам или их семьям. Об этом сообщает Минреинтеграции Украины. Предусматривается предоставление единовременного пособия в размере 100 000 гривен после освобождения или годового пособия за каждый год пребывания в плену (с округлением до ближайшего целого количества лет) в таком же размере.

Согласно постановлению Кабмина Украины № 168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" семьи военных, пропавших без вести при особых обстоятельствах, также могут получать дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен за каждый год пребывания в плену или до изменения статуса пропавшего на другой.

Что еще нужно знать

Напомним, министерство обороны Украины предлагает пересмотреть правила распределения единовременного пособия в 15 млн гривен за гибель военного. Соответствующий проект был обнародован для обсуждения.

Мы также писали, что в Одессе планируется выплатить материальную помощь семьям погибших на войне военнослужащих. Речь идет об одноразовой компенсации за установку памятного надгробия на могиле воинов.

война
выплаты
дети
финансовая помощь
деньги
Минреинтеграции
социальная помощь
добровольцы
погибшие

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