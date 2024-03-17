Детям погибших защитников-добровольцев повысили соцпомощь — как изменился размер выплат

Стена памяти в Киеве. Фото: КГГА

Правительство Украины повысило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников и защитниц, добровольно участвовавших в обороне Украины и не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Повышенные выплаты будут начисляться с 1 апреля 2024года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

На сколько повысили выплаты детям погибших добровольцев

Так, с 1 апреля автоматически повысится размер выплаты:

на одного ребенка — с 2361 гривны до 7800 гривен;

до 6100 гривен на каждого несовершеннолетнего, если в семье двое и более детей.

Так правительство урегулировало вопрос выплат соцпомощи детям добровольцев, которым установлен статус членов семьи погибших защитников согласно Закону "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

Другие выплаты семьям погибших военнослужащих

Согласно законодательству Украины, в случае смерти военного во время военного времени (в том числе и в случае смерти от ранения, полученного во время защиты Родины), государство выплачивает семье погибшего 15 миллионов гривен. Эта сумма делится поровну между родителями, детьми/иждивенцами и мужем (женой).

Государство также оказывает финансовую помощь пленникам или их семьям. Об этом сообщает Минреинтеграции Украины. Предусматривается предоставление единовременного пособия в размере 100 000 гривен после освобождения или годового пособия за каждый год пребывания в плену (с округлением до ближайшего целого количества лет) в таком же размере.

Согласно постановлению Кабмина Украины № 168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" семьи военных, пропавших без вести при особых обстоятельствах, также могут получать дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен за каждый год пребывания в плену или до изменения статуса пропавшего на другой.

Что еще нужно знать

Напомним, министерство обороны Украины предлагает пересмотреть правила распределения единовременного пособия в 15 млн гривен за гибель военного. Соответствующий проект был обнародован для обсуждения.

Мы также писали, что в Одессе планируется выплатить материальную помощь семьям погибших на войне военнослужащих. Речь идет об одноразовой компенсации за установку памятного надгробия на могиле воинов.