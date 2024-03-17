Дітям загиблих захисників-добровольців підвищили соцдопомогу — як змінився розмір виплат

Стіна пам'яті у Києві. Фото: КМДА

Уряд України підвищив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України і не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Підвищені виплати будуть нараховувати з 1 квітня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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На скільки підвищили виплати дітям загиблих добровольців

Так, із 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати:

на одну дитину — із 2361 гривні до 7800 гривень;

до 6100 гривень на кожного неповнолітнього, якщо в сім’ї є двоє та більше дітей.

Так уряд врегулював питання виплат соцдопомоги дітям добровольців, яким встановлено статус членів сім’ї загиблих захисників згідно із Законом "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

Інші виплати родинам загиблих військовослужбовців

Згідно із законодавством України, у разі смерті військового під час воєнного часу (зокрема й у разі смерті від поранення, отриманого під час захисту Батьківщини), держава виплачує сім’ї загиблого 15 мільйонів гривень. Ця сума ділиться порівну між батьками, дітьми/утриманцями та чоловіком (дружиною).

Держава також надає фінансову допомогу полоненим або їхнім сім'ям. Про це повідомляє Мінреінтеграції України. Передбачається надання одноразової допомоги у розмірі 100 000 гривень після звільнення або річної допомоги за кожний рік перебування в полоні (з округленням до найближчої цілої кількості років) у такому ж розмірі.

Згідно з постановою Кабміну України № 168 від 28 лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", родини військових, які зникли безвісти за особливих обставин, також можуть отримувати додаткову винагороду у розмірі 100 000 гривень за кожен рік перебування в полоні або до зміни статусу зниклого на інший.

Що ще треба знати

Нагадаємо, міністерство оборони України пропонує переглянути правила розподілу одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за загибель військового. Відповідний проєкт оприлюднили для обговорення.

Ми також писали, що в Одесі планують виплатити матеріальну допомогу родинам загиблих на війні військовослужбовців. Йдеться про одноразову компенсацію за встановлення памʼятного нагробка на могилі воїнів.